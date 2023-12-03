Quan chức đồn cảnh sát cho biết, nghi phạm 35 tuổi, cũng là DJ, đã bị bắt hôm thứ Sáu sau khi nạn nhân nộp đơn tố cáo vào tuần trước.

Theo NDTV, cảnh sát Mumbai, Maharashtra, Ấn Độ đã bắt giữ một người đàn ông vì cáo buộc cưỡng hiếp nhiều lần một nữ DJ 31 tuổi người Mexico, một quan chức cho biết hôm thứ Bảy.

Quan chức đồn cảnh sát Bandra cho biết, nghi phạm 35 tuổi, cũng là DJ, đã bị bắt hôm thứ Sáu sau khi nạn nhân nộp đơn tố cáo vào tuần trước.

Theo đơn tố cáo, bị cáo đã cưỡng hiếp người phụ nữ nhiều lần kể từ năm 2019. Nạn nhân hiện đang sống ở Mumbai và bị cáo là người quản lý của cô.

Ảnh minh họa: Internet

“Người phụ nữ cho biết trong đơn tố cáo rằng cô đã gặp bị cáo qua mạng xã hội vào năm 2017. Bị cáo bị cáo buộc tấn công tình dục nạn nhân tại nhà riêng ở Bandra vào tháng 7/2019, sau đó tiếp tục cưỡng hiếp cô nhiều lần.

Nạn nhân khai rằng bị cáo đã từng ép buộc cô bằng cách đe dọa đuổi cô ra khỏi công việc nếu cô từ chối. Bị cáo cũng bị cáo buộc tống tiền nạn nhân qua một số bức ảnh thân mật của cô", một quan chức cảnh sát cho biết.

Nạn nhân tố cáo bị cáo từng gửi những bức ảnh không phù hợp cho cô. Nạn nhân cho biết thêm, mặc dù đã kết hôn với một người phụ nữ khác vào năm 2020 nhưng bị cáo vẫn tiếp tục nhắn tin cho cô những nội dung không lành mạng và đưa ra những yêu cầu về tình dục.

Dựa trên đơn tố cáo của nạn nhân, cảnh sát đã đệ đơn kiện theo Bộ luật Hình sự Ấn Độ (IPC) với Mục 376 (hiếp dâm), Mục 377 (quan hệ tình dục trái tự nhiên), Mục 354 (tấn công hoặc dùng vũ lực với phụ nữ với ý định xúc phạm) và Mục 506 (đe dọa hình sự) đối với bị cáo, quan chức này cho biết và nói thêm rằng cuộc điều tra sâu hơn đang được tiến hành.

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