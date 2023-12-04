Vụ cô gái 15 tuổi bị bắt cóc, cưỡng hiếp: Đã trốn thoát lúc rạng sáng, thủ phạm là người không ai ngờ tới

Thế giới 04/12/2023 10:16

Theo tố cáo của mẹ nạn nhân, cô gái đi ngang qua nhà thủ phạm sống gần đó. Thủ phạm phát hiện ra cô gái và gọi cô vào nhà vì lý do nào đó.

Theo tờ Times of India, một cư dân Pataudi, Haryana, Ấn Độ, đã bị khởi tố vì bị cáo buộc bắt giữ một cô gái 15 tuổi làm con tin và cưỡng hiếp cô gái. Cảnh sát cho biết vụ án xảy ra hôm thứ Năm nhưng bị phát hiện vào thứ Sáu sau khi mẹ của cô gái nộp đơn tới đồn cảnh sát phụ nữ ở Manesar.

Theo nguyên đơn, ngày 29/11, cô gái đi ngang qua nhà bị cáo sống gần đó. Bị cáo phát hiện ra cô gái và gọi cô vào nhà vì lý do nào đó.

“Sau khi vào nhà, mẹ bị cáo khóa cổng chính lại. Họ bắt con gái tôi làm con tin và bị cáo đã cưỡng hiếp con bé. Trong thời gian đó, chúng tôi điên cuồng tìm kiếm con gái suốt đêm. Con gái tôi đã trốn thoát vào sáng hôm sau khi bị cáo đang ngủ. Con bé về đến nhà và kể lại vụ việc của mình. Sau đó chúng tôi liên hệ với cảnh sát”, người mẹ nói.

Vụ cô gái 15 tuổi bị bắt cóc, cưỡng hiếp: Đã trốn thoát lúc rạng sáng, thủ phạm là người không ai ngờ tới - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Theo tố cáo của mẹ nạn nhân, báo cáo thông tin đầu tiên (FIR) đã được đăng ký theo Mục 6 (tấn công tình dục) của Luật phòng chống trẻ em khỏi hành vi lạm dụng tình dục Ấn Độ (POCSO). 

(Danh tính của nạn nhân chưa được tiết lộ để bảo vệ quyền riêng tư nạn nhân theo chỉ thị của Tòa án Tối cao về các vụ án liên quan đến tấn công tình dục). 

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Vụ án bắt đầu từ tháng 3/2021, khi một người đàn ông gọi cô gái lúc đó đang học lớp 10 đến một nơi vắng vẻ và cưỡng hiếp.

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Từ khóa:   tin thế giới cưỡng hiếp hiếp dâm

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