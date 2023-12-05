Thủ phạm được cho là đã mời cô gái uống nước lạnh có pha thuốc an thần trong phòng khách. Khi cô gái bất tỉnh, thủ phạm đã cưỡng hiếp, quay video và lưu ảnh của cô gái nhằm mục đích đe dọa.

Theo tờ New Indian Express, cảnh sát Pattamundai, Orissa, Ấn Độ, hôm Chủ nhật đã bắt giữ một chủ tiệm làm đẹp vì cáo buộc cưỡng hiếp một phụ nữ Dalit 22 tuổi và tống tiền nạn nhân bằng những bức ảnh riêng tư của cô. Bị cáo là Pratap Sahoo, 35 tuổi ở làng Nilikanta.

Cảnh sát cho biết bị cáo đã kết bạn với nạn nhân vài tháng trước và mời cô làm việc tại tiệm làm đẹp của anh ở Chaudakulat. Tháng trước, bị cáo được cho là đã mời nạn nhân uống nước lạnh có pha thuốc an thần trong phòng khách. Khi nạn nhân bất tỉnh, bị cáo đã cưỡng hiếp và quay video, lưu ảnh khỏa thân của nạn nhân vào điện thoại di động của mình.

Khi nạn nhân tỉnh lại, bị cáo dọa tống tiền nạn nhân bằng ảnh riêng tư. Bị cáo tiếp tục tống tiền nạn nhân để được quan hệ tình dục trong khoảng một tháng. Bị cáo còn dọa sẽ giết nạn nhân nếu nạn nhân tiết lộ bất cứ điều gì.

Ảnh minh họa: Internet

Tuần trước, nạn nhân rời cửa hàng Sahoo và bắt đầu làm việc tại một tiệm làm đẹp khác ở thị trấn Kendrapara. Tức giận vì hành động của nạn nhân, bị cáo hôm thứ Bảy đã lăng mạ nạn nhân bằng lời nói và đe dọa sẽ tung những bức ảnh riêng tư của nạn nhân lên mạng xã hội.

Cùng ngày hôm đó, nạn nhân đã nộp Báo cáo thông tin đầu tiên (FIR) tại đồn cảnh sát Pattamundai để lập hồ sơ vụ án. Cảnh sát cho biết bị cáo đã bị bắt giữ theo Mục 376, Mục 420, Mục 506 của Bộ luật Hình sự Ấn Độ (IPC) và Mục 66, Mục 67 của Luật Công nghệ Thông tin.

Nạn nhân và bị cáo đã được đưa đến bệnh viện trụ sở huyện để khám bệnh. Điện thoại di động của cả nạn nhân và bị cáo đều bị thu giữ để điều tra.

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