Theo tờ Hindustantimes của Ấn Độ, sau khi 3 người đàn ông được cho là đã cưỡng hiếp tập thể một phụ nữ 23 tuổi ở Delhi gần khu rừng Khanpur ở Tronica của Loni vào tối ngày 30/11, cảnh sát đã bắt giữ 5 người đàn ông vào Chủ nhật và cho biết nhóm nghi phạm này cũng bị cáo buộc đã cố gắng cưỡng hiếp bạn của người phụ nữ nhưng đã từ bỏ ý định và bỏ trốn khỏi hiện trường khi nhận thấy một phương tiện cá nhân đang đi về hướng đó.

Theo cảnh sát, vào ngày xảy ra vụ việc, nạn nhân và người bạn nữ 22 tuổi của cô, đều là hàng xóm ở Soniya Vihar, Delhi và đồng nghiệp tại một nhà máy ở Tronica, cả hai rời nhà máy vào khoảng 18h30 chiều ngày 30/11 sau ca làm việc.

Cảnh sát cho biết tất 5 nghi phạm này là cư dân của làng Khanpur ở Tronica. Junaid và Imran đã bị bắt trong hai cuộc đối đầu với cảnh sát vào Chủ nhật và cả hai bị vết thương do đạn bắn vào chân sau khi cảnh sát nổ súng khống chế.

Cô gái 22 tuổi đã mua một chiếc xe tay ga mới khoảng 4 ngày trước khi xảy ra vụ việc và cô đã gọi cho người bạn nam của mình, một cư dân ở Badarpur, để dạy cô lái chiếc xe mới.

Cả ba cùng nhau đến một con đường vắng gần đó để học lái xe máy. Ngay sau đó, nghi phạm Chand, Imran và Zunaid đến đó và chế ngự cả ba người trên đường rồi tách họ ra.

“Người phụ nữ là nạn nhân bị kéo vào bụi cây gần đó, sau đó cả ba nghi phạm lần lượt cưỡng hiếp cô. Đồng nghiệp của nạn nhân và bạn nam của cô bị khống chế đe dọa. Trong Báo cáo thông tin đầu tiên (FIR), cho biết rằng hai người đàn ông đã cưỡng hiếp nạn nhân nhưng phát hiện ra rằng ba người trong số họ đã hành hung nạn nhân. Nạn nhân bị chấn thương nặng và không còn đủ tỉnh táo để nhớ xem có bao nhiêu kẻ hành hung”, Vivek Chandra Yadav, phó ủy viên cảnh sát cho biết.

Cảnh sát cho biết sau khi cưỡng hiếp người phụ nữ, Junaid đã gọi thêm hai người bạn của mình tham gia cùng, hai người này đã sớm đến hiện trường vụ án bằng xe máy.

“Trong khi đó, nữ đồng nghiệp của nạn nhân chạy được ra đường chính. Sau khi tấn công tình dục nạn nhân, các nghi phạm cũng định cưỡng hiếp cô. Tuy nhiên, một chiếc ô tô riêng đang lao tới đã khiến họ phải vội vàng rút lui. Người phụ nữ đồng nghiệp đã đến được con đường chính và tìm kiếm sự giúp đỡ từ một người qua đường sau và nói rằng có một số người đang cố tấn công cô. Người đàn ông đưa cô đến đồn cảnh sát. Sau đó, nạn nhân và bạn nam cũng đến đồn cảnh sát và kể chi tiết những gì đã xảy ra”, vị Phó Ủy viên cảnh sát này cho biết.

Sở cảnh sát thành phố Tronica đã đăng ký Báo cáo thông tin đầu tiên (FIR) theo Bộ luật Hình sự Ấn Độ Mục 376d (hiếp dâm tập thể) đối với nhóm nghi phạm.

“Đoạn đường bị cô lập không có camera quan sát và đội của chúng tôi, dựa trên mô tả của nạn nhân, đã điều tra các khu vực lân cận và một nghi phạm mặc áo hoodie đen (Chand) được phát hiện đang bước ra khỏi Khanpur với thái độ đáng ngờ. Người này đã bị bắt và tiết lộ tên của những nghi phạm khác. Các đội điều tra cũng tiến hành giám sát điện tử và theo dõi hoạt động di động gần hiện trường vụ án. Những chiếc điện thoại còn hoạt động duy nhất hóa ra là của các nghi phạm và trở thành bằng chứng quan trọng của vụ án”, một sĩ quan phụ trách điều tra vụ án yêu cầu giấu tên cho biết.

Cảnh sát cho biết hiện trường vụ án cách khu rừng gần làng Khanpur khoảng 400 m.

Cảnh sát cho biết chỉ có Sultan từng có trường hợp trộm điện thoại di động trước đó, còn những bnghi phạm khác thì không.