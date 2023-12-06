Theo cảnh sát, để che giấu dấu vết, bị cáo thường sử dụng điện thoại di động được khách hàng đưa sửa chữa để liên lạc với các nạn nhân.

Theo tờ Hindustan Times của Ấn Độ, theo cảnh sát Mira-Bhayander-Vasai-Virar (MBVV), bị cáo, được xác định là Aditya Bhagat, 21 tuổi, đã gửi lời mời kết bạn trên Facebook tới một cô gái 17 tuổi đến từ Nalasopara hai tháng trước. Sau khi trò chuyện được vài ngày, Bhagat đã hẹn cô đến gặp anh.

Cả hai gặp nhau tại một nhà nghỉ ở Bhayander, nơi bị cáo được cho là đã cố cưỡng hiếp cô gái. Khi cô gái từ chối, bị cáo đe dọa sẽ đăng tải những bức ảnh "riêng tư" của cô lên mạng xã hội.

Sợ bị bôi nhọ danh dự, cô gái đã có ý định tự tử sau khi trở về nhà vào ngày hôm sau. Đồn cảnh sát Achole đã đăng ký vụ án hiếp dâm đối với bị cáo theo Mục 376, Mục 376 (2) và các điều mục khác của Luật phòng chống trẻ em khỏi hành vi lạm dụng Tình dục Ấn Độ (POCSO).

Ảnh minh họa: Internet

Một quan chức cho biết họ cũng đã bắt đầu điều tra cùng với cảnh sát vì vụ án rất nhạy cảm. Sau khi phân tích dữ liệu điện thoại di động và các khía cạnh kỹ thuật khác, cảnh sát đã bắt giữ bị cáo hôm thứ Hai tại cửa hàng sửa chữa điện thoại di động của bị cáo ở Bhayander.

Theo cảnh sát, để che giấu dấu vết, bị cáo thường sử dụng điện thoại di động được khách hàng đưa sửa chữa để liên lạc với các nạn nhân.

Một quan chức của Cục Tội phạm cho biết: “Khi chúng tôi kiểm tra tất cả số IMEI của điện thoại di động mà nạn nhân nhận được cuộc gọi và tin nhắn, chúng tôi phát hiện ra rằng những chiếc điện thoại này đã được đưa đi sửa chữa tại cửa hàng của bị cáo ở Bhayander”. Cảnh sát hiện đang điều tra xem có bao nhiêu cô gái nữa đã bị bị cáo liên lạc, tống tiền và cưỡng hiếp.

Vụ cô gái 22 tuổi bị cưỡng hiếp tập thể, chấn thương nặng: Đã bắt giữ 5 nghi phạm, nạn nhân không tỉnh táo để nhớ có bao nhiêu kẻ hành hung Cảnh sát cho biết nhóm nghi phạm này cũng được cho là đã cố gắng cưỡng hiếp người bạn đi cùng cô gái, nhưng đã từ ý định và bỏ trốn khỏi hiện trường khi nhận thấy một phương tiện cá nhân đang di chuyển tới.

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