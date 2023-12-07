Sau một ngày được thông báo mất tích, nạn nhân đã tự mình trở về nhà và nói với gia đình rằng có một người đàn ông đã đưa cô đến một nơi vắng vẻ và cưỡng hiếp cô.

Theo tờ Times of India, 7 năm sau khi một cô gái 14 tuổi đang đi kiếm thức ăn cho gia súc bị bắt cóc và cưỡng hiếp ở khu vực thành phố Tronica, Ấn Độ, tòa án về Luật phòng chống trẻ em khỏi hành vi lạm dụng Tình dục Ấn Độ (POCSO) đã tuyên phạt bị cáo Dilshad (thời điểm gây án 40 tuổi) 10 năm tù giam. Công tố viên Harish Kumar cho biết bị cáo là người cung cấp nước cho khu vực lân cận khi đó, được nhìn thấy lần cuối cùng với nạn nhân trước khi nạn nhân mất tích vào ngày 7/8/2016.

Gia đình nạn nhân đã nộp đơn trình báo cùng ngày và một đội cảnh sát đã được điều động đến bắt giữ Dilshad, nhưng anh đã bỏ trốn. Ảnh minh họa: Internet Theo đơn tố cáo, nạn nhân đã tự mình trở về nhà vào sáng hôm sau và nói với gia đình rằng Dilshad đã đưa cô đến một nơi vắng vẻ và cưỡng hiếp cô. Đơn tố cáo cho biết, bị cáo để nạn nhân ở hiện trường vào buổi sáng và sau đó nạn nhân đã đi bộ được về nhà.

Cảnh sát đã bắt giữ Dilshad vào ngày 12/8/2016. Trong phiên tòa, nạn nhân khai rằng Dilshad đã cưỡng hiếp cô và đe dọa sẽ làm hại cô nếu cô kể chuyện đó với bất kỳ ai. Bác sĩ Reeta Arya, người đã tham gia khám bệnh cho nạn nhân, nói với tòa án rằng cái quan trọng với nữ giới không còn nhưng trên cơ thể nạn nhân không có vết thương nào khác. Báo cáo của cho biết: "Không thể đưa ra ý kiến xác nhận về vụ hiếp dâm". Vào ngày 4/8/2023, Dilshad đã khai trước tòa rằng một vụ án này là giả, được đệ trình vì anh muốn cha của cô gái trả lại số tiền mà anh đã cho cha cô gái vay nhưng không gia đình không muốn trả. Luật sư của Dilshad, Sanjeev Kumar, cho biết có những mâu thuẫn trong lời khai của trẻ vị thành niên. Ông đệ trình: "Báo cáo thông tin đầu tiên (FIR) đã được đăng ký ba ngày sau khi vụ việc xảy ra và do đó không có bằng chứng đáng kể nào để buộc tội Dilshad". Hôm thứ Tư, Tendra Pal, thẩm phán trong vụ án này đã dựa vào lời khai của các nhân chứng và báo cáo y tế để quyết định kết án bị cáo. Bị cáo bị kết án 10 năm tù giam theo Mục 376 (hiếp dâm) của Bộ luật Hình sự Ấn Độ (IPC).

Cô gái bị người đàn ông 47 tuổi bóp cổ rồi kéo vào bãi cỏ cưỡng hiếp khi đang đi dạo dọc bờ suối Đang đi dọc bờ suối vào khoảng 23h55 ngày 22/8, một cô gái bị người đàn ông 47 tuổi khống chế và kéo vào bãi cỏ với ý định cưỡng hiếp.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/co-gai-14-tuoi-bi-bat-coc-cuong-hiep-khi-i-kiem-thuc-an-cho-gia-suc-thu-pham-gay-an-o-noi-vang-ve-roi-bo-tron-nan-nhan-tu-i-bo-ve-nha-636094.html