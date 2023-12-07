Địa điểm này ghi nhận 75 vụ hiếp dâm vào năm 2022, trong đó 57 nạn nhân (76%) là trẻ vị thành niên dưới 18 tuổi.

Theo tờ New Indian Express của Ấn Độ, tỷ lệ hiếp dâm trẻ vị thành niên ở tiểu bang Goa đứng ở mức 7,1% (trên một vạn dân số), cao nhất Ấn Độ.

Bang nhỏ bé này ghi nhận 75 vụ hiếp dâm vào năm 2022, trong đó 57 nạn nhân là bé gái dưới 18 tuổi, theo thống kê do Cục Hồ sơ tội phạm quốc gia Ấn Độ (NCRB) công bố.

Ảnh minh họa: Internet

Điều đáng báo động là quốc gia ven biển này ghi nhận 75 vụ hiếp dâm vào năm 2022, trong đó 57 nạn nhân (76%) là trẻ vị thành niên dưới 18 tuổi.

Trong số 57 nạn nhân vị thành niên, có 2 bé gái dưới 6 tuổi và 12 bé gái từ 6 đến 12 tuổi.

Theo báo cáo, có 26 nạn nhân ở độ tuổi từ 12 đến 16 và có 17 nạn nhân từ 16 đến 18 tuổi.

Trong 93,2% trong số 75 vụ hiếp dâm, có 68 vụ là kẻ phạm tội có quen biết với nạn nhân. Ngoài ra, có 9 trường hợp bị cáo là thành viên gia đình với nạn nhân.

Ngoài ra, tỷ lệ tội phạm đối với người cao tuổi ở Goa đứng ở mức 21,4% vào năm 2022, thấp hơn mức trung bình quốc gia là 27,5%, theo dữ liệu của NCRB.

Thống kê cho thấy vào năm 2020, có 31 vụ tội phạm đối với người cao tuổi ở quốc gia ven biển này, con số này tăng lên 50 vụ vào năm 2021 nhưng giảm xuống còn 35 vụ vào năm 2020.

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