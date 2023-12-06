Cảnh sát cho biết đã đệ đơn tố cáo nam thanh niên theo Bộ luật Hình sự, quy định về việc thiếu tôn trọng đối với thi thể của người đã khuất.

Theo tờ Hindustan Times của Ấn Độ, cảnh sát hôm thứ Hai cho biết một nam thanh niên bị bắt quả tang đang quan hệ tình dục với thi thể của người mẹ 70 tuổi trên đường phố ở Indore, bang Madhya Pradesh.

Một quan chức cho biết, sau khi cảnh sát đệ đơn tố cáo, nam thanh niên 22 tuổi này đã bị kết tội theo Mục 297 của Bộ luật Hình sự Ấn Độ (IPC), nhưng cho đến nay vẫn chưa có vụ bắt giữ nào được thực hiện.

Nam thanh niên được cho là đã quan hệ tình dục với xác của mẹ mình trên đường phố ở khu vực Badi Gwaltoli vào đêm ngày 1 rạng sáng ngày 2/12, Jagdish Prasad Jamre, phụ trách đồn cảnh sát Palasia, nói với hãng tin PTI.

Ảnh minh họa: Internet

Ông cho biết, khi biết thông tin về vụ việc, cảnh sát đã gặp nam thanh niên và nhận thấy nam thanh niên này có vấn đề về tinh thần.

Quan chức này cho biết người phụ nữ lớn tuổi bị bệnh về phổi đã được đưa vào Bệnh viện Maharaja Yeshwantrao trong tình trạng khó thở.

“Sau khi bà chết, nam thanh niên đã đưa thi thể bà ra khỏi bệnh viện,” ông nói và cho biết thêm rằng việc khám nghiệm tử thi sẽ được tiến hành.

Quan chức này cho biết, nam thanh niên đã được đưa đi kiểm tra y tế và chưa bị bắt giữ.

Một sĩ quan cảnh sát khác đang điều tra vụ án cho biết, hai sinh viên sống trong ký túc xá trên địa bàn đã dùng điện thoại di động ghi lại sự việc và báo cảnh sát.

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