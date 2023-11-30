Theo cảnh sát, hai chị em đã không ra khỏi nhà suốt một tuần qua và cửa bị khóa khiến hàng xóm nghi ngờ. Sau nhiều lần gõ cửa nhưng không được trả lời, hàng xóm đã báo cảnh sát.

Theo India TV News, tại khu vực Madarva thuộc vùng Lanka, hai chị em được tìm thấy đang sống cùng bộ xương của người mẹ đã qua đời gần một năm trước. Cảnh sát đã tiết lộ thông tin này vào thứ Tư.

Cảnh sát cho biết người mẹ đã chết cách đây gần một năm nhưng cả hai cô con gái của bà đều không làm nghi lễ đám tang và nhốt xác bà vào một căn phòng. Nhận được thông tin, lực lượng cảnh sát đã có mặt tại hiện trường.

Theo hãng tin PTI, Shivakant Mishra, người phụ trách đồn cảnh sát Lanka, cho biết Usha Tripathi (52 tuổi), người dân Sarnath ở Madarva, đã qua đời vì bạo bệnh kéo dài vào tháng 12/2022. Ông tiết lộ rằng khi cảnh sát đến nơi thì phát hiện thi thể người phụ nữ đã biến thành bộ xương.

Ảnh minh họa: Internet

Theo cảnh sát, chồng của Usha Tripathi đã bỏ nhà đi hai năm trước và không quay trở lại, ngay cả khi vợ anh qua đời. Hơn nữa, hai cô con gái Pallavi Tripathi (27 tuổi) và Vaishwik Tripathi (18 tuổi) đã không thực hiện những nghi lễ cuối cùng cho mẹ mình và đã nhốt xác bà trong một căn phòng.

Mishra giải thích rằng khi đến nhà gia đình này và mở cánh cửa ra, cảnh sát phát hiện những bộ xương còn sót lại trong phòng. Cả hai cô con gái được tìm thấy đang ngồi trong cùng một phòng. Cảnh sát đã bắt giữ hai cô gái và đang tiến hành điều tra vụ việc.

Cảnh sát cho biết thêm rằng các cô con gái đang bị thẩm vấn để xác định các tình tiết xung quanh cái chết của người mẹ và các sự kiện tiếp theo. Vụ việc chấn động đã khiến cộng đồng hoang mang, lo ngại về sự cô lập và hậu quả bi thảm của một gia đình tan vỡ.

Các nhà chức trách hiện đang xem xét khía cạnh pháp lý của vụ việc khi những người hàng xóm bày tỏ sự hoài nghi về phát hiện bi thảm ngay tại địa phương.

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