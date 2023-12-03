Vụ án mạng được đưa ra ánh sáng sau khi bạn bè của nạn nhân chú ý đến bài viết trên tài khoản mạng xã hội của người bạn trai.

Theo India Today, cảnh sát cho biết hôm thứ Bảy, một nữ sinh viên điều dưỡng 20 tuổi được cho là đã bị bạn trai giết chết tại một khách sạn ở Chennai, Tamil Nadu, Ấn Độ.

người sau đó đã đăng một bức ảnh về xác chết lên câu chuyện WhatsApp của mình.

Vụ án mạng được đưa ra ánh sáng sau khi bạn bè của nạn nhân chú ý đến bài viết trên ứng dụng WhatsApp của bị cáo, được xác định là Ashiq. Bị cáo đã đăng tải bức ảnh về một thi thể trên tài khoản cá nhân của mình.

Sau khi bạn bè báo cảnh sát, nhà chức trách phát hiện nạn nhân đã chết trong phòng khách sạn nơi cả hai đang ở.

Ashiq, người bị cáo buộc giết bạn gái của mình và đăng ảnh thi thể lên tài khoản cá nhân WhatsApp - Ảnh: India Today

Theo cảnh sát, cô gái trẻ là sinh viên điều dưỡng năm hai và đã có quan hệ tình cảm với bị cáo được 5 năm. Gần đây cả hai thuê một phòng nghỉ trong thành phố và ở cùng nhau.

Khi nạn nhân nghỉ học ba ngày, bạn bè của cô đã hỏi thăm và phát hiện ra rằng bạn trai Ashiq của cô đã đến Chennai, đặt phòng khách sạn và đưa cô đi cùng.

Tuy nhiên, bạn bè của nạn nhân đã kinh hoàng khi nhìn thấy một thi thể của một người phụ nữ trên dòng trạng thái WhatsApp của Ashiq.

Cảnh sát Chennai đã tiến hành khám xét và phát hiện thi thể trong một khách sạn tư nhân. Cảnh sát cũng theo dõi đoạn phim CCTV trong khu vực để bắt giữ Ashiq.

Trong quá trình thẩm vấn, bị cáo đã thú nhận phạm tội và khai rằng anh và bạn gái đã cãi nhau khi bạn gái tố cáo anh có quan hệ tình cảm với một phụ nữ khác. Bị kích động bởi điều này, anh đã dùng áo phông của mình bóp cổ bạn gái đến chết.

Nguồn tin cảnh sát nói với India Today rằng bị cáo và nạn nhân thậm chí còn có một đứa con ở tuổi thiếu niên được cho là họ nhận làm con nuôi.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/phat-hien-thi-the-nu-sinh-vien-20-tuoi-trong-phong-khach-san-bi-siet-co-bang-ao-phong-nghi-tu-vong-sau-xo-xat-voi-ban-trai-634939.html