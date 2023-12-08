Các quan chức cho biết nam thanh niên này, đã mất tích trong cuộc kiểm kê buổi tối tại nhà tù hôm thứ Tư. Trong quá trình khám xét, tìm thấy anh treo cổ trên cây trong khuôn viên nhà tù.

Theo tờ Hindustan Times của Ấn Độ, một nam thanh niên 19 tuổi bị bắt vào tháng 7 vì tội cưỡng hiếp con gái của một người họ hàng đã chết do tự sát tại nhà tù trung tâm Purnea ở phía đông Bihar, các quan chức cho biết hôm thứ Năm.

Các quan chức cho biết nam thanh niên này, đã mất tích trong cuộc kiểm kê buổi tối tại nhà tù hôm thứ Tư. Trong quá trình khám xét, tìm thấy anh treo cổ trên cây trong khuôn viên nhà tù.

Ảnh minh họa: Internet

Các quan chức nhà tù cho biết tù nhân, cư dân Champanagar ở Bhagalpurl, của Luật phòng chống trẻ em khỏi hành vi lạm dụng Tình dục Ấn Độ (POCSO) với tội danh cưỡng hiếp một bé gái vị thành niên.

Các quan chức cho biết nam thanh niên này đã được đưa đến Bệnh viện Đại học y Chính phủ, Purnea (GMCH) để khám nghiệm.

Giám đốc nhà tù trung tâm Rajeev Jha cho biết có sai sót của một bộ phận nhân viên bảo vệ bên trong nhà tù đồng thời cho biết thêm rằng chính quyền vẫn chưa nhận được báo cáo khám nghiệm tử thi.

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