Bé gái 6 tuổi bị người lạ cưỡng hiếp trong đám cưới, được phát hiện nằm bất tỉnh và có vết máu trên quần áo

Thế giới 09/12/2023 08:13

Cảnh sát cho biết bé gái đi dự đám cưới cùng bố mẹ, được cho là đã bị một người không rõ danh tính cưỡng hiếp tại khu vườn liền kề của một khách sạn.

Theo tờ Hindustan Times của Ấn Độ, một bé gái 6 tuổi đi dự đám cưới cùng cha mẹ đã bị một người đàn ông không rõ danh tính cưỡng hiếp ở quận Dausa, phía đông bang Rajasthan vào tối thứ Năm, cảnh sát cho biết.

Cảnh sát cho biết bé gái đang dự đám cưới được tổ chức tại một khách sạn trên đường Sainthal ở Dausa. Cha mẹ bé gái đã báo cảnh sát rằng bé gái đang chơi đùa nhưng một lúc nào đó, mẹ cô nhận ra rằng đã lâu rồi bà không nhìn thấy và bắt đầu đi tìm bé gái. 

Cuối cùng gia đình cũng tìm thấy đứa con gái nhỏ của mình nằm bất tỉnh, có vết máu trên quần áo. 

Cảnh sát cho biết bé gái đã được đưa đến một bệnh viện địa phương và sau đó được chuyển đến bệnh viện JK Lone ở Jaipur để tiếp tục điều trị.

Tổng thanh tra cảnh sát (IGP), Jaipur, Umesh Chand Dutta cho biết tình trạng của bé gái đã ổn định.

“Chúng tôi đang kiểm tra đoạn phim CCTV”, thanh tra Dutta nói và cho biết thêm rằng đội pháp y cũng đã được cử đến hiện trường để thu thập bằng chứng.

Vụ hiếp dâm đã được đăng ký theo Luật phòng chống trẻ em khỏi hành vi lạm dụng Tình dục Ấn Độ (POCSO).

Cảnh sát cho biết một đội y tế đã được điều động để kiểm tra tình trạng nạn nhân. Các sĩ quan cảnh sát cũng đang tiến hành lấy lời khai các khách mời khác và những người có mặt trong đám cưới. 

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