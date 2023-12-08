Thi thể của người đàn ông được tìm thấy từ khu rừng rậm giữa Kasan và Kharkhari vào khoảng 20 giờ tối ngày Chủ nhật. Một số người dân trong làng đã đến đây để uống rượu. Khi phát hiện mùi hôi thối, họ bắt đầu tìm kiếm nguyên nhân. Cảnh sát cho biết thêm, người dân tìm thấy thi thể gần đó và bỏ chạy vì sợ hãi.

Theo tờ Hindustan Times, trong hai vụ việc riêng biệt, thi thể của một người đàn ông và một phụ nữ đã được trục vớt từ khu rừng trên ngọn đồi Aravali, ở thị trấn Amer, bang Rajasthan, Ấn Độ. Cảnh sát nghi ngờ thi thể người đàn ông bị động vật hoang dã xẻ thịt, trong khi thi thể người phụ nữ đã phân hủy và không có quần áo trên người, các sĩ quan cảnh sát nắm rõ vụ việc cho biết hôm thứ Hai.

Ông cho biết: “Những phần còn lại của hàm, hộp sọ và cánh tay đã được tìm thấy tại chỗ cùng với phần dưới của cơ thể, trong đó có một chiếc quần denim, một cặp tai nghe trong túi và một chiếc thắt lưng.

Thanh tra Devender Kumar, thuộc đồn cảnh sát IMT Manesar, cho biết những người phát hiện thi thể ngay sau đó đã báo cho cảnh sát.

“Thi thể có thể đã được gần ba tháng. Có khả năng là sau khi người đàn ông này chết, thi thể đã bị động vật hoang dã xẻo thịt. Thi thể đã được gửi đi khám nghiệm tử thi”, ông nói và một cuộc điều tra theo Mục 174 của Bộ luật Tố tụng Hình sự Ấn Độ (CrPC) đã được bắt đầu đề điều tra vụ việc này.

Các nhà điều tra cho biết họ đang xem xét thông tin của những người mất tích nhận được trong 4 tháng qua nhằm xác định danh tính của thi thể và điều tra xem thi thể người đàn ông này chết trong hoàn cảnh nào.

Ảnh minh họa: Internet

Trường hợp khác, thi thể của một người phụ nữ được phát hiện khi một nhóm phụ nữ đi vào khu rừng rậm ở Aravalli thuộc làng Sehrawan để nhặt gỗ và cành củi khô vào khoảng 11 giờ sáng thứ Hai.

Các nhà điều tra cho biết, những người phụ nữ này cũng cảm thấy có mùi hôi thối đâu đó và nhanh chóng tìm thấy một thi thể đang phân hủy nằm bên trong giữa bụi cây.

Những người phụ nữ này nói rằng khi phát hiện thi thể này họ đã chạy xuống đồi và báo động, sau đó dân làng đã báo cảnh sát.

Một quan chức cho biết một bộ quần áo phụ nữ được tìm thấy ngay bên cạnh thi thể này. “Thi thể ước tính đã được ít nhất 1 tháng. Chúng tôi rất nghi ngờ rằng người phụ nữ này đã bị đưa vào khu rừng rậm rạp và bị sát hại. Danh tính của người phụ nữ này vẫn chưa được xác định rõ ràng”, quan chức này nói và cho biết thêm rằng họ đã đăng ký một vụ án giết người đối với những người không rõ danh tính trong trường hợp này.

Các nhà điều tra cho biết thi thể đã được gửi đi khám nghiệm tử thi sau khi các chuyên gia pháp y điều tra tại chỗ. Các quan chức cho biết, sau khi khám nghiệm tử thi, mọi chuyện sẽ trở nên rõ ràng hơn về việc người phụ nữ này chết như thế nào và liệu cô ấy có bị sát hại hay bị tấn công tình dục không.