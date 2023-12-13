Cảnh sát trưởng Selangor Hussein Omar Khan cho biết nạn nhân khoảng 30 tuổi và cao 1m60.

Theo The Straits Times của SPH Media (Singapore), thi thể một người phụ nữ được tìm thấy bọc trong xi măng bên trong phòng tắm của một ngôi nhà ở bang Selangor, Malaysia đã được xác định là công dân Ấn Độ.

“Người phụ nữ là bạn gái của một người đàn ông từng là người thuê nhà trước đây".

“Chúng tôi đang nhận thêm thông tin chi tiết từ Đại sứ quán Ấn Độ và sẽ liên hệ với gia đình nạn nhân”, ông nói vào ngày 9/12.

Datuk Hussein cho biết nghi phạm chính là một công dân Ấn Độ, là một trong hai nghi phạm bị cảnh sát truy nã trong cuộc điều tra vụ sát hại người phụ nữ.

Ông nói: “Chúng tôi đang tìm kiếm sự hỗ trợ của Đại sứ quán Ấn Độ và cảnh sát Ấn Độ để truy tìm và bắt giữ các nghi phạm”.

Ông Hussein cho biết cảnh sát đã liên lạc với 10 nhân chứng để hỗ trợ điều tra.

Cảnh sát Malaysia đã bắt giữ một người đàn ông nước ngoài 53 tuổi liên quan đến cái chết của người phụ nữ - Ảnh: Sin Chew Daily News/The Straits Times

Ông nói: “Chúng tôi hy vọng với những diễn biến mới, vụ việc có thể sớm được điều tra hoàn tất".

Ông cũng cho biết cảnh sát đã có được bản phác thảo của nạn nhân dựa trên lời khai của các nhân chứng.

Ông nói: “Chúng tôi kêu gọi những người có thông tin về nạn nhân hoặc những người biết cô ấy hãy liên hệ với đồn cảnh sát gần nhất”.

Cảnh sát trước đó đã bắt giữ một người đàn ông nước ngoài 53 tuổi và truy tìm hai người nước ngoài khác liên quan đến cái chết của người phụ nữ trong một ngôi nhà ở Kampung Pendamar, Klang.

Thi thể được phát hiện vào lúc 22h58 ngày 3/12 bởi một người đàn ông nước ngoài được giao nhiệm vụ sửa chữa ngôi nhà.

Ông Hussein cho biết: “Điều tra ban đầu cho thấy ngôi nhà trước đây đã được hai người đàn ông nước ngoài thuê trong hai năm”.

“Trước khi cho người khác thuê, chủ nhà đã kiểm tra nhà vệ sinh và phát hiện bồn nước phủ xi măng. Người thuê nhà trước đó viện cớ rằng chất lỏng từ xác chuột đã chảy vào bồn tắm".

Ông Hussein cho biết chủ nhà sau đó đã thuê người nước ngoài sửa mái nhà vào tháng 11.

“Sau đó, các người thợ báo với chủ nhà rằng có một thi thể trong bồn nước bọc xi măng. Người chủ sau đó đã báo cảnh sát".

Ông Hussein cho biết thi thể đã được tìm thấy sau khi bồn nước bị đập vỡ.