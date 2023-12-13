Vụ phát hiện thi thể người phụ nữ trong bồn nước bọc xi măng: Đã xác định được danh tính nạn nhân, bắt giữ một nghi phạm để điều tra

Thế giới 13/12/2023 09:28

Cảnh sát trước đó đã bắt giữ một người đàn ông nước ngoài 53 tuổi và truy tìm hai người nước ngoài khác liên quan đến cái chết của người phụ nữ trong bồn nước bọc xi măng.

Theo The Straits Times của SPH Media (Singapore), thi thể một người phụ nữ được tìm thấy bọc trong xi măng bên trong phòng tắm của một ngôi nhà ở bang Selangor, Malaysia đã được xác định là công dân Ấn Độ.

Cảnh sát trưởng Selangor Hussein Omar Khan cho biết nạn nhân khoảng 30 tuổi và cao 1m60.

“Chúng tôi đang nhận thêm thông tin chi tiết từ Đại sứ quán Ấn Độ và sẽ liên hệ với gia đình nạn nhân”, ông nói vào ngày 9/12.

“Người phụ nữ là bạn gái của một người đàn ông từng là người thuê nhà trước đây". 

Datuk Hussein cho biết nghi phạm chính là một công dân Ấn Độ, là một trong hai nghi phạm bị cảnh sát truy nã trong cuộc điều tra vụ sát hại người phụ nữ.

Ông nói: “Chúng tôi đang tìm kiếm sự hỗ trợ của Đại sứ quán Ấn Độ và cảnh sát Ấn Độ để truy tìm và bắt giữ các nghi phạm”.

Ông Hussein cho biết cảnh sát đã liên lạc với 10 nhân chứng để hỗ trợ điều tra.

Vụ phát hiện thi thể người phụ nữ trong bồn nước bọc xi măng: Đã xác định được danh tính nạn nhân, bắt giữ một nghi phạm để điều tra - Ảnh 1
Cảnh sát Malaysia đã bắt giữ một người đàn ông nước ngoài 53 tuổi liên quan đến cái chết của người phụ nữ - Ảnh: Sin Chew Daily News/The Straits Times

Ông nói: “Chúng tôi hy vọng với những diễn biến mới, vụ việc có thể sớm được điều tra hoàn tất". 

Ông cũng cho biết cảnh sát đã có được bản phác thảo của nạn nhân dựa trên lời khai của các nhân chứng.

Ông nói: “Chúng tôi kêu gọi những người có thông tin về nạn nhân hoặc những người biết cô ấy hãy liên hệ với đồn cảnh sát gần nhất”.

Cảnh sát trước đó đã bắt giữ một người đàn ông nước ngoài 53 tuổi và truy tìm hai người nước ngoài khác liên quan đến cái chết của người phụ nữ trong một ngôi nhà ở Kampung Pendamar, Klang.

Thi thể được phát hiện vào lúc 22h58 ngày 3/12 bởi một người đàn ông nước ngoài được giao nhiệm vụ sửa chữa ngôi nhà.

Ông Hussein cho biết: “Điều tra ban đầu cho thấy ngôi nhà trước đây đã được hai người đàn ông nước ngoài thuê trong hai năm”.

“Trước khi cho người khác thuê, chủ nhà đã kiểm tra nhà vệ sinh và phát hiện bồn nước phủ xi măng. Người thuê nhà trước đó viện cớ rằng chất lỏng từ xác chuột đã chảy vào bồn tắm". 

Ông Hussein cho biết chủ nhà sau đó đã thuê người nước ngoài sửa mái nhà vào tháng 11.

“Sau đó, các người thợ báo với chủ nhà rằng có một thi thể trong bồn nước bọc xi măng. Người chủ sau đó đã báo cảnh sát". 

Ông Hussein cho biết thi thể đã được tìm thấy sau khi bồn nước bị đập vỡ.

Phát hiện thi thể người phụ nữ bốc mùi từ căn phòng khóa chốt bên trong, cảnh sát vẫn chưa lập hồ sơ vụ án vì nhìn thấy điều này

Phát hiện thi thể người phụ nữ bốc mùi từ căn phòng khóa chốt bên trong, cảnh sát vẫn chưa lập hồ sơ vụ án vì nhìn thấy điều này

Theo cảnh sát, chủ nhà của người phụ nữ và hàng xóm phàn nàn về mùi hôi bốc ra từ căn hộ của cô, vốn bị khóa từ bên trong. Họ cũng cho biết đã không gặp người phụ nữ này trong 10-15 ngày qua.

Xem thêm
Từ khóa:   tin thế giới tin đời sống tin xã hội

TIN MỚI NHẤT

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 37 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 42 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 37 phút trước
Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Sao quốc tế 12 giờ 19 phút trước
Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Sao quốc tế 12 giờ 22 phút trước
Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Sao quốc tế 12 giờ 24 phút trước
Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Ngoại tình 12 giờ 27 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Tâm linh - Tử vi 12 giờ 42 phút trước
Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Tâm sự Eva 13 giờ 27 phút trước
Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Tâm sự Eva 14 giờ 27 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Khám phá 5 công dụng đối với sức khỏe từ loại trứng vỏ đốm bình dân

Khám phá 5 công dụng đối với sức khỏe từ loại trứng vỏ đốm bình dân

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích