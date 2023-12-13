Phát hiện thi thể người phụ nữ cùng chiếc ô tô chìm dưới ao nước, nghi là thiếu nữ 17 tuổi mất tích khi đi dự tiệc

Thế giới 13/12/2023 15:39

Một thi thể được cho là của một thiếu nữ mất tích khi đang trên đường đi dự bữa tiệc nghỉ lễ đã được tìm thấy sau một cuộc tìm kiếm kéo dài một tuần. 

Theo tờ People, sở Cảnh sát Carpentersville cho biết trong một thông cáo báo chí rằng tìm thấy thi thể của một phụ nữ trong một ao nước ngay bên ngoài Chicago vào đầu giờ chiều thứ Ba trong quá trình tìm kiếm Brissa Romero, 17 tuổi, người mất tích vào ngày 4/12. 

Cảnh sát cho biết: “Mặc dù việc xác định chính thức đang chờ Văn phòng Điều tra Quận Lake xác nhận, nhưng thi thể người phụ nữ đã chết được vớt lên từ ao nước trùng khớp với mô tả về Brissa”, cảnh sát cho biết và nói thêm rằng không có nghi ngờ gì về hành vi phạm tội.

Brissa được cho là mất tích khi đang trên đường đến một bữa tiệc nghỉ lễ tại một sân chơi bowling ở Vernon Hills, một vùng ngoại ô cách Chicago khoảng 40 dặm về phía bắc. Tuy nhiên, cảnh sát cho biết cô chưa bao giờ xuất hiện và trước đó, cô được phát hiện lần cuối trên video giám sát khi đến thăm một thành viên gia đình ở Des Plaines, Ill.

Cảnh sát đã tìm kiếm Brissa kể từ đó và vào thứ Hai, sau khi xem xét dữ liệu điện thoại di động, họ đã được dẫn đến một ao nước ở Vernon Hills, thông cáo cho biết. 

Một số vật dụng của Brissa, bao gồm một chiếc ba lô chứa thứ mà cảnh sát cho là thông tin nhận dạng, sau đó được tìm thấy dọc theo bờ ao. Cảnh sát cho biết, khi cuộc tìm kiếm sử dụng sóng siêu âm, các nhà điều tra đã tìm thấy chiếc Nissan Rogue đời 2008 bị mất tích của Brissa chìm trong nước.

Phát hiện thi thể người phụ nữ cùng chiếc ô tô chìm dưới ao nước, nghi là thiếu nữ 17 tuổi mất tích khi đi dự tiệc - Ảnh 1
Brissa Romero, 17 tuổi, người mất tích vào ngày 4/12 - Ảnh Village of Carpentersville Public Safety/People 

Cảnh sát cho biết: “Điều tra sơ bộ cho thấy chiếc ô tô đã vô tình lao xuống ao sau khi tài xế không định hướng được ở ngã tư”.

Theo cảnh sát, đoạn phim giám sát thu được từ một nhà hàng thức ăn nhanh gần đó và được chụp ngay trước khi điện thoại của Brissa rung lên lần cuối, cho thấy Brissa đã lái xe vào khoảng thời gian được cho là đã mất tích.

Hôm thứ Hai, chị gái của Brissa, Dulce Romero, nói với ABC 7 Chicago rằng cô đang nuôi hy vọng về sự trở về an toàn của em gái mình.

Cô nói với cửa hàng: "Chiếc xe không có thi thể bên trong. Họ sẽ tìm kiếm dưới ao để xem thi thể của Brissa có ở đó hay không. Cho đến bây giờ, trong thâm tâm tôi, tôi vẫn tin rằng Brissa vẫn còn sống". 

Cảnh sát cho biết cuộc điều tra về vụ tai nạn và các tình huống về vụ việc đang diễn ra. 

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Cảnh sát trước đó đã bắt giữ một người đàn ông nước ngoài 53 tuổi và truy tìm hai người nước ngoài khác liên quan đến cái chết của người phụ nữ trong bồn nước bọc xi măng.

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