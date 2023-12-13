Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam Huỳnh Ngọc Thiện (19 tuổi, ở huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai) về hành vi giết người.

Theo thông tin từ VTC News, vào ngày 12/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam Huỳnh Ngọc Thiện (19 tuổi, ở huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai) về hành vi giết người.

Dựa vào tài liệu điều tra, năm 2021, Huỳnh Ngọc Thiện quen biết và có mối quan hệ yêu đương với chị A. (15 tuổi, ở TP Từ Sơn, Bắc Ninh) qua mạng xã hội. Đến tháng 10/2023, hai người chia tay.

Huỳnh Ngọc Thiện tại cơ quan công an - Ảnh: VTC News

Theo thông tin từ VietNamNet, vào ngày 3/12, đối tượng Thiện mua một con dao trên mạng rồi đi từ Huế ra Bắc Ninh với mục đích gặp mặt chị A. một lần rồi tự tử.

Ngày 4/12, Thiện hẹn gặp chị A. tại chùa Đông Lai, khu phố Trang Liệt, phường Trang Hạ, TP Từ Sơn. Tại đây, Thiện dùng dao đâm chị A., chị C. và anh K. (đều là bạn của chị A.). Chị A. và chị C. tử vong, anh K. bị thương được đưa đi cấp cứu. Sau đó, Thiện dùng dao tự đâm vào ngực, cắt cổ tay tự tử nhưng được đưa đi cấp cứu kịp thời.

Khu vực hiện trường xảy ra án mạng - Ảnh: VietNamNet

Ngày 12/12, Huỳnh Ngọc Thiện ra viện và bị cơ quan điều tra khởi tố, bắt tạm giam. Công an tỉnh Bắc Ninh đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

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