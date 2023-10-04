Khoảng 14h chiều ngày 4/10, người dân sinh sống tại chung cư P.H Nha Trang phát hiện thi thể nữ sinh tử vong sau khi rơi từ tầng 8 chung cư.

Theo thông tin từ Tiền Phong, chiều 4/10, ông Trần Anh Tài - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Đầu tư P.H (chủ đầu tư Chung cư P.H Nha Trang) xác nhận sự việc một học sinh lớp 8 vừa tử vong sau khi rơi từ tầng 8 chung cư này.

Trước đó, khoảng 14h chiều cùng ngày, người dân sinh sống tại chung cư P.H Nha Trang phát hiện thi thể nữ sinh tử vong sau khi rơi từ tầng 8 chung cư. Nạn nhân tử vong được xác định học lớp 8, sinh sống tại tầng 8, thuộc tòa A chung cư P.H Nha Trang. Phát hiện sự việc, người dân địa phương lập tức báo cơ quan công an và ban quản lý chung cư.

Theo lãnh đạo UBND phường Vĩnh Trường, ngay sau khi tiếp nhận vụ việc, công an phường đã đến hiện trường để xử lý theo thẩm quyền.

Hiện ban quản lý tòa nhà đang phối hợp với lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường và tiếp tục xác minh vụ việc.

Ngay sau khi tiếp nhận vụ việc, công an phường đã đến hiện trường để xử lý theo thẩm quyền - Ảnh: Tiền Phong

Cũng trong ngày 4/10, dẫn tin từ VTC News, người dân phát hiện vụ việc 1 nam sinh viên rơi từ tầng 14 chung cư Saigon Metro Park (TP Thủ Đức) xuống đất tử vong.

Cụ thể, khoảng 9h ngày 4/10, một số cư dân sống tại chung cư nghe tiếng động mạnh. Đi kiểm tra, họ phát hiện một nam thanh niên rơi từ lầu cao xuống đất, nằm bất động.

Hiện trường nơi nam sinh ngã tử vong từ tầng 14 - Ảnh: VTC News

Nhân chứng cho biết nạn nhân ở tầng 14, đang theo học một trường đại học trên địa bàn.

Sáng nay, người thân của nạn nhân từ Đồng Nai lên TP Thủ Đức đón về quê khám bệnh. Khi người thân đang đứng dưới tầng trệt, chưa kịp lên phòng thì xảy ra vụ việc.

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