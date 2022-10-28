Thực hư vụ thầy giáo 'bẻ tay' cô giáo đẩy ra khỏi lớp ở tỉnh Thừa Thiên - Huế: Hiệu trưởng nhà trường lên tiếng

Vào ngày 28/10, thầy Ngô Đức Thức - Hiệu trưởng Trường THPT Hai Bà Trưng (tỉnh Thừa Thiên – Huế) chính thức xác nhận sự việc liên quan đến nữ giáo viên bị nam đồng nghiệp cầm tay "cưỡng chế" ra khỏi phòng học.

Theo thông tin từ báo Dân Việt, vào ngày 28/10, ông Ngô Đức Thức - Hiệu trưởng Trường THPT Hai Bà Trưng chính thức xác nhận sự việc liên quan đến nữ giáo viên bị nam đồng nghiệp cầm tay "cưỡng chế" ra khỏi phòng học xảy ra tại ngôi trường này. Cụ thể, có 3 giáo viên liên quan trong video clip này gồm cô giáo H.T.T - người bị xô đẩy ra khỏi lớp, thầy N.Đ.P - người đẩy cô T ra khỏi lớp và cô T.T.T.D - giáo viên chủ nhiệm lớp. Video clip được quay ở lớp 10A9 Trường THPT Hai Bà Trưng vào tiết sinh hoạt chủ nhiệm ngày 22/10.

Thời điểm này, do hội ý với Ban Giám hiệu nhà trường nên cô D vào lớp muộn, cho học sinh lớp 10A9 tự quản. Trong lúc lớp đang tự quản thì cô T vào lớp. Sau khi trao đổi xong với Ban Giám hiệu và trở về lớp, cô D yêu cầu cô T đi ra khỏi lớp nhưng cô T không đi ra. Sự việc này khiến cô D phải liên lạc với Ban Giám hiệu nhà trường. Cô T được các giáo viên có mặt thuyết phục đi ra khỏi lớp, nhưng sau khi thuyết phục đến 10 phút cô T vẫn không đi ra. Sợ việc các thầy cô giáo lời qua tiếng lại trước mặt học sinh sẽ gây ảnh hưởng nên thầy P đã cầm tay đẩy cô T ra khỏi lớp. Hình ảnh cô giáo bị "bẻ tay" đẩy ra khỏi phòng học lan truyền trên mạng xã hội - Ảnh: Báo Dân Việt Ông Ngô Đức Thức nhận định: "Thầy P là người đưa cô T ra, mặc dù có thiện ý nhưng cử chỉ thầy P hơi "cứng" nên người xem clip đã hiểu nhầm. Thầy P sẽ bị nhắc nhở. Cô T vào lớp nhưng không được sự cho phép, giáo viên chủ nhiệm mời không ra, nên cô T sai".

Ngoài ra, cả lớp 10A9 đã được giáo dục về tính an toàn khi tham gia các cộng đồng mạng nhưng vẫn đưa clip lên mạng là sai với điều đã được học ở trường. Thầy Thức khẳng định: "Đây là sự việc đáng tiếc được chia sẻ trên mạng xã hội, gây ý kiến trái chiều. Đoạn clip dài 18 giây là phần cuối của câu chuyện, sau khi phát tán trên mạng thì bị một số kẻ xấu lợi dụng, xuyên tạc". Trường THPT Hai Bà Trưng là nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: Vietnamnet Trước đó, theo thông tin từ báo Người Lao Động, mạng xã hội bày tỏ nhiều quan điểm trái chiều vụ việc một nữ giáo viên Trường THPT Hai Bà Trưng bị nam đồng nghiệp khoá tay, xô đẩy “cưỡng chế” ra khỏi phòng học. Sự việc diễn ra trước sự chứng kiến của giáo viên chủ nhiệm và hàng chục học sinh. Nhiều đoạn clip ghi lại vụ việc sau đó được chia sẻ lên mạng xã hội. Ngay khi phát hiện vụ việc, lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh TT-Huế đã yêu cầu Hiệu trưởng Trường THPT Hai Bà Trưng báo cáo, đồng thời mời các giáo viên liên quan đến làm việc.

TP. Huế: Xôn xao clip một cô giáo bị bẻ tay, hàng chục học sinh chứng kiến Trước sự chứng kiến của nhiều em học sinh trong lớp học, một cô giáo bất ngờ bị khống chế, đẩy ra ngoài. Vụ việc đang gây xôn xao dư luận.

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