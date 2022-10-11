Do mâu thuẫn trong việc thanh toán phòng hát, giữa chủ quán karaoke và khách đến hát đã lời qua tiếng dẫn đến chém nhau. Hiện công an huyện Nga Sơn (tỉnh Thanh Hóa) đang điều tra làm rõ vụ việc.
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Theo VOV, công an huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc một chủ quán karaoke Avatar ở thôn 2, xã Nga Phượng, huyện Nga Sơn dùng dao chém nhiều nhát vào đầu và cổ khách hát gây thương tích nặng.
Trước đó theo Báo Đại Đoàn Kết, vụ việc khoảng 23h50’ ngày 4/10, tại quán karaoke Avatar ở thôn 2, xã Nga Phượng. Anh Bùi Văn Dũng (47 tuổi, trú tại xã Nga Bạch, Nga Sơn) sau khi hát cùng nhóm bạn tại quán thì xuống quầy lễ tân để thanh toán.
Do không mang theo tiền mặt nên anh Dũng đã quyết định chuyển khoản. Chờ mãi chưa tiền vào tài khoản nên Mai Văn Dương (31 tuổi, trú thôn 1, xã Nga Thạch), là chủ quán karaoke đã yêu cầu anh Dũng kiểm tra lại. Sau đó, giữa 2 người đã lời qua tiếng lại, thách thức và Dũng đã tát vào mặt Dương.
Không kiềm chế nổi, Dương lấy con dao trên quầy lễ tân chém nhiều nhát vào vùng đầu, cổ của anh Dũng. Anh Dương bị thương nặng phải đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa.
Hiện, vụ việc đang được Công an huyện Nga Sơn điều tra, làm rõ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.