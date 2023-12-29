Thực hư nam tài xế container bị đánh tử vong, đoạn clip gây bức xúc trên MXH

Xã hội 29/12/2023 08:39

Nam tài xế container bất ngờ quay lại kêu la, rồi nằm vật ra giữa cổng cảng. Lúc này, một đồng nghiệp đã dùng chăn đắp kín lên người lái xe.

Theo thông tin từ Báo Giao thông, ngày 28/12, Công an huyện Cát Hải, TP Hải Phòng đã thông tin chính thức về vụ xô xát giữa nhân viên giám sát hàng hóa cảng Lạch Huyện (Công ty TNHH cảng container quốc tế Tân Cảng Hải Phòng).

Trước đó, mạng xã hội xuất hiện clip cãi vã nhau giữa lái xe P và một số nhân viên của cảng Lạch Huyện. Cùng với đó là hình ảnh lái xe P nằm đắp chăn, bất động bên cạnh vệt máu.

Đến chiều 27/12 trên mạng xã hội tiếp tục lan truyền thông tin ác ý rằng lái xe P bị hành hung đã tử vong. Thông tin thu hút rất nhiều người quan tâm, nhất là cộng đồng lái xe container với những bình luận bức xúc, lên án hành động của các nhân viên cảng…

Thực hư nam tài xế container bị đánh tử vong, đoạn clip gây bức xúc trên MXH - Ảnh 1
 

 

Thực hư nam tài xế container bị đánh tử vong, đoạn clip gây bức xúc trên MXH - Ảnh 2
Hình ảnh lái xe nằm bất động lan truyền trên mạng với thông tin ác ý. Ảnh: CAND

Theo Thiếu tá Lê Xuân Chính, Trưởng Công an thị trấn Cát Hải, chia sẻ trên Báo CAND cho hay, thông tin trên mạng xã hội là không chính xác. Theo kết quả điều tra, tối 26/12, khi lái xe P. vào cảng lấy hàng đi ra thì nhân viên giám sát tại cổng cảng kiểm tra thông tin trên phiếu thấy chưa đúng nên yêu cầu làm lại thủ tục. Trong lúc các bên xảy ra đôi co, lái xe P. đã nhổ nước bọt vào một nữ nhân viên cảng. Thấy vậy nhân viên Tô Quang S. và Trần Đức Tr. xông ra ngăn cản và dùng kẹp giấy bằng nhựa cứng đánh gây thương tích vùng mặt lái xe P.

Lái xe P. bỏ đi lên xe của mình sau đó quay lại kêu la, rồi nằm vật ra giữa cổng cảng. Lúc này, một đồng nghiệp đã dùng chăn đắp kín lên người lái xe Đào Văn P. và một vài người khác dùng điện thoại quay phim, chụp ảnh.

Thực hư nam tài xế container bị đánh tử vong, đoạn clip gây bức xúc trên MXH - Ảnh 3

Sau khi bị đánh, anh P đã trở lại xe nhưng bất ngờ quay trở lại nằm vật ra giữa cổng cảng. Ảnh: Báo Giao thông

Thông tin từ Công an huyện Cát Hải cho biết, kết quả chụp chiếu tại Bệnh viện Việt Tiệp Hải Phòng, lái xe Đào Văn P. chỉ bị xây xát nhẹ vùng đầu, được sơ cứu khâu 3 mũi và điều trị đến ngày 27/12 thì xuất viện. Tại buổi làm việc giữa các bên liên quan, lái xe P. thừa nhận do có sự hiểu lầm nên đã bức xúc, có hành động không chuẩn mực với nhân viên cảng. Còn 2 nhân viên Tô Quang S. và Trần Đức Tr. cũng nhận thức được hành vi ứng xử của mình là thiếu kìm chế. Cả 2 bên cùng viết cam kết không để sự việc tương tự xảy ra.

Công an huyện Cát Hải cũng đề nghị cảng Lạch Huyện yêu cầu Công ty 76 Hải Đà xem xét và có hình thức xử lý đối 2 nhân viên Tô Quang S. và Trần Đức Tr. Đồng thời phối hợp cùng cơ quan chức năng xác minh và xử lý những trường hợp lan truyền thông tin sai sự thật trên mạng xã hội làm ảnh hưởng xấu đến dư luận.

 

 

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Từ khóa:   lái xe container tài xế container mâu thuẫn

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