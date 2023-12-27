Hải Phòng: Người đàn ông bị đâm 1 nhát chí mạng, tử vong trong đêm

Xã hội 27/12/2023 18:04

Đến rạng sáng, lực lượng công an đã bắt giữ được nghi phạm gây án và điều tra vụ việc.

Theo thông tin từ Báo Người Lao Động, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Lê Chân (TP Hải Phòng) đang tạm giữ Phạm Văn Chiến (SN 1967, trú tại số 7B U19 Lam Sơn, phường Lam Sơn, quận Lê Chân) về để điều tra về hành vi giết người.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng hơn 20 giờ ngày 25-12, người dân ngõ 476 Chợ Hàng, phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân phát hiện 1 người đàn ông điều khiển xe máy 3 bánh tự chế, mang BKS 16M3-1797 tông vào tường nhà dân ngã xuống đất chết gục. Trên người nạn nhân bê bết máu vì thương tích.

Nhận được tin báo, Công an quận Lê Chân cùng các lực lượng chức năng khẩn trương có mặt tại hiện trường tiến hành điều tra, làm rõ.

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Án mạng đau lòng từ cuộc nhậu chia tay hàng xóm. Ảnh: Internet

Quá khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, cơ quan công an xác định trước đó người đàn ông này đã bị kẻ thủ ác đâm vào cổ bằng hung khí, dẫn đến mất máu cấp, tử vong.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã làm rõ nhân thân nạn nhân là ông T,T.A. (SN 1967, trú tại phường Hạ Lý, quận Hồng Bàng).

Đến rạng sáng 26-12, lực lượng công an đã bắt giữ được nghi phạm gây án là Phạm Văn Chiến (SN 1967, trú tại số 7B U19 Lam Sơn, phường Lam Sơn, quận Lê Chân).

Tại cơ quan công an, Chiến khai nhận khoảng 17 giờ ngày 25-12, Chiến đang ở phòng trọ của mình ở số 58/476 Chợ Hàng, phường Dư Hàng Kênh thì hàng xóm cùng khu trọ là bà Nguyễn T.O. (SN 1971, trú tại xã Tân Dương, huyện Thủy Nguyên) và ông A. (bạn trai bà O.) rủ "nhậu" để chia tay hai người này chuẩn bị chuyển đi nơi khác. Sau đó, cả ba cùng ăn cơm, uống rượu tại phòng trọ của Chiến.

Đến khoảng 20 giờ cùng ngày, do say rượu nên bà O. và ông A. đã xảy ra mâu thuẫn, cãi chửi nhau. Ông A. dùng tay và chậu đánh vào đầu khiến bạn gái bị chảy máu tại vùng trán. Được Chiến can ngăn, ông A. đã đưa bạn gái về phòng trọ để sơ cứu vết thương.

Sơ cứu cho bà O. xong, ông A. ra ngoài dùng chân đạp vào cổng dãy trọ và chửi đổng mọi người xung quanh.

Thấy vậy, Chiến đã căn ngăn thì bị ông A. đấm ngã xuống đất và chửi bới thách thức. Bực mình, Chiến dùng kéo đâm 1 nhát trúng vào cổ đối phương. Mặc dù bị đâm, ông A. vẫn dùng tay đấm 1 cái trúng mặt Chiến rồi bỏ ra ngoài ngõ, lên xe máy tự chế đi được vài mét thì tông bức tường đối diện ngã xuống đất tử vong.

Thấy ông A, bỏ chạy, Chiến không đuổi theo mà quay lại phòng trọ rửa chiếc kéo vừa dùng để đâm ông A. và dọn dẹp phòng trọ.

Cũng theo Báo Kinh tế đô thị trước đó, sau một cuộc nhậu, nam thanh niên đã đâm tử vong bạn. Cụ thể, vụ việc xảy ra vào khoảng 23h30 ngày 27/11 tại địa điểm trước một quán nhậu thuộc thôn Hiền Hòa 1, xã Vinh Hiền.

Hải Phòng: Người đàn ông bị đâm 1 nhát chí mạng, tử vong trong đêm - Ảnh 2
Đối tượng Nguyễn Đăng Vinh. Ảnh: Báo Kinh tế đô thị

Vào thời điểm này, Nguyễn Đăng Vinh (SN 1994, trú thôn Hiền Hòa 1) và nhóm bạn thân sau khi ăn nhậu thì xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc cãi vã, Nguyễn Đăng Vinh dùng kéo đâm 1 người trong nhóm là Văn Viết N (SN 1995).

Cú đâm của Vinh trúng vào chỗ hiểm khiến N tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, Vinh bỏ trốn khỏi hiện trường.

Được biết, nhóm của Vinh nhậu từ trưa 27/11 đến đêm cùng ngày thì xảy ra sự việc đau lòng nói trên. Đây cũng là nhóm bạn thân thiết nhiều năm, thường xuyên ăn nhậu cùng nhau.

Nhận được tin báo, lực lượng Công an huyện Phú Lộc, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã nhanh chóng đến hiện trường để điều tra vụ việc. Hiện cơ quan Công an vẫn đang truy bắt đối tượng gây án.

 

 

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