Kinh hãi phát hiện 4 tấn da bò đang phân hủy, chờ thời điểm tung ra dịp cuối năm  

Trước đó, rạng sáng cùng ngày, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường phối hợp với Thanh tra Sở NN-PTNT TP Đà Nẵng đột kích cơ sở sơ chế, chế biến sản phẩm động vật tại thôn Cồn Mong, xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang.

Theo Báo Người Lao Động thông tin cho biết, chiều 25-12, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa xử lý một cơ sở chế biến da bò, động vật hôi thối trên địa bàn.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng phối hợp bắt quả tang chủ cơ sở là ông N.L (59 tuổi) đang tổ chức cho người làm sơ chế da bò không đúng quy định.

Cơ sở chế biến da bò bẩn thỉu, số sản phẩm động vật đang trong quá trình phân hủy. Ảnh: Người Lao Động

Cụ thể, toàn bộ số da bò đều đang trong tình trạng phân hủy, bốc mùi hôi thối. Qua kiểm tra, tổng cộng có 105 bộ da bò, trọng lượng gần 4 tấn.

Chủ cơ sở chấp nhận hành vi vi phạm, cam kết tự tiêu hủy số da bò hôi thối nói trên.

Qua làm việc, ông L. không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ hàng hóa, không có giấy chứng nhận kiểm dịch và các hồ sơ thủ tục liên quan đến điều kiện vệ sinh thú y đối với số lượng da bò này.

Cuối năm, càng lo vì thực phẩm bẩn. Ảnh: CAND

Theo Báo CAND, "Tại Việt Nam, các cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm chủ yếu nhỏ lẻ, sản xuất theo mùa vụ. Trong 500.000 cơ sở chế biến thực phẩm có đến 85% là quy mô vừa và nhỏ, quy mô hộ gia đình sản xuất theo mùa vụ nên việc đầu tư trang thiết bị, nhà xưởng còn hạn chế. Trên 70% nông dân vẫn sống bằng nông nghiệp và người dân nhiều nơi vẫn còn tập quán sử dụng thực phẩm không bảo đảm. Do điều kiện kinh tế còn thấp nên người dân vẫn phải chấp nhận sử dụng thực phẩm trôi nổi, giá rẻ mặc dù biết nguy cơ ngộ độc thực phẩm có thể xảy ra", ông Trung cho biết.

Các chuyên gia thực phẩm cho rằng cần tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, đặc biệt tăng cường xử phạt vi phạm ở tuyến cơ sở, công khai tên, địa chỉ, sản phẩm, cơ sở vi phạm để tăng tính răn đe. Người tiêu dùng cần thận trọng trong lựa chọn thực phẩm để đảm bảo sức khỏe và không tiếp tay cho các hành vi vi phạm pháp luật; nên chọn mua hàng hóa của các nhà sản xuất uy tín và tại các điểm bán uy tín để được đảm bảo quyền lợi.