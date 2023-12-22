Thương tâm: Băng qua đường sắt lúc rạng sáng, 2 người phụ nữ bị tàu hỏa tông tử vong

Xã hội 22/12/2023 11:15

Địa phương cho biết, hai người phụ nữ điều khiển xe máy qua đường ngang lối tự mở, không có gác chắn.

Theo thông tin từ Báo Tuổi Trẻ, vụ tai nạn xảy ra khoảng 5h30 sáng 22-12 tại đoạn đường sắt qua thôn Văn Giáp, xã Văn Bình, huyện Thường Tín, Hà Nội.

Thông tin từ UBND huyện Thường Tín, tàu SE4 chạy hướng Hà Nam - Hà Nội, khi đến Km 15+800 khu Gian Thường Tín - Văn Điển đã va chạm với xe máy của 2 phụ nữ.

"Thời điểm xảy ra sự việc, xe máy đi qua lối đi tự mở giao cắt với đường sắt không có gác chắn", lãnh đạo UBND huyện Thường Tín thông tin thêm.

Thương tâm: Băng qua đường sắt lúc rạng sáng, 2 người phụ nữ bị tàu hỏa tông tử vong - Ảnh 1

Lãnh đạo UBND huyện Thường Tín cho biết, hai người phụ nữ điều khiển xe máy qua đường ngang lối tự mở, không có gác chắn. Ảnh: Người Đưa Tin

Cũng theo Báo Người Đưa Tin, vụ tai nạn khiến 2 người phụ nữ đi xe máy tử vong tại chỗ. Cả hai là cán bộ một bệnh viện trên địa bàn Hà Nội. Xe máy của 2 nạn nhân bị văng xa, biến dạng. Thời điểm xảy ra tai nạn, nhiệt độ dưới 10 độc C kèm tầm nhìn hạn chế do trời chưa sáng rõ.

Thương tâm: Băng qua đường sắt lúc rạng sáng, 2 người phụ nữ bị tàu hỏa tông tử vong - Ảnh 2
Vụ tai nạn khiến 2 nạn nhân tử vong tại chỗ. Nhân chứng cho hay xe máy của 2 nạn nhân bị văng xa, biến dạng sau khi bị tàu hỏa va trúng. Ảnh: Tuổi Trẻ

Sau khoảng 20 phút dừng lại giải quyết vụ việc, đoàn đầu tiếp tục khởi hành lúc 5h53 cùng ngày.

 

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Từ khóa:   Hà Nội tai nạn xe tàu hỏa

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