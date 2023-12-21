 Va chạm mạnh giữa hai xe máy, nam thanh niên và người phụ nữ 60t không qua khỏi

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng gần 20h ngày 20/12 trên tuyến đường thuộc xóm 3 - Tam Đa, xã Thọ Thành.

Theo thông tin từ Báo VietNamNet, ngày 21/12, lãnh đạo UBND xã Thọ Thành (huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An ) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 2 người tử vong.

Khi đó, anh Nguyễn Văn P. (22 tuổi, trú xã Liên Thành, huyện Yên Thành) điều khiển xe máy nhãn hiệu Exciter chở theo một thanh niên khác, lưu thông đến địa điểm trên thì xảy ra va chạm với xe máy do bà Võ Thị H. (60 tuổi, trú xã Thọ Thành) điều khiển, chở theo cháu trai.

Hiện trường vụ tai nạn nghiêm trọng. Ảnh: VietNamNet

Vụ va chạm khiến bà H. ngã ra đường bất tỉnh, anh P. rơi xuống mương nước bên đường, 2 người còn lại bị thương, xây xát.

Tại hiện trường, nhiều mảnh vỡ xe máy bay tung tóe trên mặt đường, 2 phương tiện bị hư hỏng nặng. Riêng xe máy Exciter lao xuống bên đường, kẹt dưới cống.

Phát hiện sự việc, người dân địa phương đã cùng nhau ứng cứu, đưa các nạn nhân đi bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, do tình trạng bị thương quá nặng nên bà H. và anh P. đã tử vong.

Công an huyện Yên Thành đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ vụ việc.

Theo Báo CAND trước đó tại Bình Thuận, một vụ tai nạn xảy ra khiến hai nạn nhân đều là dân địa phương, đi ngược chiều nhau thương vong.

Theo đó, xe máy BKS 86B4-111.49 do anh N.T.D (SN 1983) điều khiển xảy ra tông đối đầu với xe máy BKS 86L2-0269 do anh N.Đ.T (SN 2001) điều khiển.

Cơ quan chức năng đang khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: CAND

Cú tông làm 2 xe máy vỡ nát phần đầu, một xe văng bánh ra ngoài. Hai nạn nhân đều văng xuống đường được xe cứu thương đưa ngay đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận cấp cứu. Tuy nhiên anh T. đã tử vong sau đó do vết thương quá nặng. Người còn lại bị thương nặng vẫn đang được cấp cứu.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận đã đến khám nghiệm hiện trường để điều tra vụ tai nạn.