Người dân xung quanh cho biết, bé gái sống cùng gia đình tại chung cư, là học sinh một trường trung học cơ sở trên địa bàn.

Cụ thể, theo Báo Công lý, thông tin ban đầu, vào khoảng 21h tối 20/12, nhiều người dân sống tại chung cư Hoàng Kim Thế Gia trên đường Trương Phước Phan, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân nghe tiếng động mạnh.

Sau đó, họ phát hiện bé gái 14 tuổi rơi từ lầu cao nằm bất động trên mặt đất, trước sảnh chung cư.

Một bé gái rơi từ tầng cao của chung cư xuống đất. Ảnh: Công lý

Nhận tin báo, cơ quan chức năng quận Bình Tân đã đến đưa nạn nhân vào bệnh viện cấp cứu.

Người dân xung quanh cho biết, bé gái sống cùng gia đình tại chung cư, là học sinh một trường trung học cơ sở trên địa bàn.

Chung cư Hoàng Kim Thế Gia gồm 3 tòa tháp, cao 23 tầng. Tầng trệt được bố trí các tiện ích dịch vụ và 22 tầng còn lại là căn hộ.

Chung cư được xây dựng trên diện tích đất khoảng 4.000 m², đưa vào hoạt động năm 2011.

Theo Báo Tri thức trẻ, tại một chung cư quận Gò Vấp trước đây cũng từng xảy ra vụ việc thương tâm. Khoảng 18h15 ngày 16/10, một số người sống tại block B, chung cư Dream Home 2 trên đường số 59, phường 14 (quận Gò Vấp) nghe tiếng động mạnh.

Hiện trường bé gái rơi lầu tại chung cư. Ảnh: Tri thức tre

Đi kiểm tra, họ phát hiện một bé gái rơi từ tầng cao chung cư xuống đất tử vong.

Công an phường 14 và Công an quận Gò Vấp đã đến khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc. Đến 21h, thi thể nạn nhân được lực lượng chức năng đưa về nhà xác.

Theo người thân, bé gái 14 tuổi, đang là học sinh lớp 8 của một trường trên địa bàn quận Gò Vấp.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tphcm-nghe-tieng-ong-manh-noi-chung-cu-nguoi-dan-ra-ngoai-ta-hoa-phat-hien-be-gai-14-tuoi-tu-vong-639046.html