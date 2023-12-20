Thông tin mới vụ '11 học sinh ăn 2 gói mì tôm chan cơm': Chỉ đạo lắp camera bếp ăn

Yêu cầu các trường Trung học phổ thông thực hiện lắp Camera giám sát toàn bộ khu vực chế biến thức ăn, khu vực chia suất ăn và khu vực ăn của học sinh, tạo tài khoản và công khai tài khoản truy nhập Camera để cha mẹ học sinh, tổ chức đoàn thể, các cơ quan truy cập giám sát (hoàn thành lắp đặt xong trước ngày 10/1/2024).

Theo thông tin từ Báo Tiền Phong, sau vụ "bất thường bữa ăn học sinh bán trú, 11 học sinh ăn 2 gói mì tôm chan cơm" ở trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Hoàng Thu Phố 1 (Bắc Hà, Lào Cai ), Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai vừa ra văn bản chỉ đạo các đơn vị liên quan, trong đó nhấn mạnh đến việc công khai tài chính, lắp camera tại bếp ăn...

Đồng thời, các đơn vị cần thường xuyên kiểm tra, rà soát cơ sở vật chất trường, lớp học, đặc biệt các công trình, hạng mục công trình xuống cấp, nơi không đảm bảo an toàn cho học sinh, giáo viên; công tác phòng cháy, chữa cháy để đảm bảo an toàn trường học. Thực hiện đảm bảo quy định về mua sắm, sử dụng tài sản, thiết bị dạy học.

Hình ảnh về "bữa ăn bất thường" xảy ra tại Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Hoàng Thu Phố 1. Ảnh: Tiền Phong

Theo Báo VOV trước đó, tại buổi làm việc hôm qua, ông Trần Ngọc Hà, Hiệu trưởng nhà trường giải trình và thừa nhận những hình ảnh phản ánh về bữa ăn bán trú ở trường này là có thật, đúng như báo chí phản ánh.

Mỗi mâm 11 học sinh chỉ được ăn sáng hai gói mì tôm nấu loãng, pha với cơm, trong khi bảng thực đơn ghi mỗi học sinh được một gói mì tôm và một quả trứng.

Với bữa trưa và tối, học sinh được ăn một ít giò thái nhỏ và canh rau, dù trên bảng ghi ngày 14/11, ngoài rau, thực phẩm cho hai bữa còn có 14 kg thịt lợn và 11 kg xương, thậm chí, rau ở bếp bị thối, học sinh được huy động xuống nhặt.

Hiệu trưởng trường PTDTBT Tiểu học Hoàng Thu Phố 1 giải trình. Ảnh: VTC

Huyện Bắc Hà đang làm việc với lãnh đạo trường để xác định rõ vi phạm, trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong sự việc này. Ngay khi có kết luận sẽ báo cáo lãnh đạo tỉnh và thông tin đến báo chí.

Sự việc xảy ra tại trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Hoàng Thu Phố 1 khiến nhiều người bức xúc.

Trường có tổng số 174 học sinh bán trú hưởng chế độ ăn sáng này. Ngoài ra, thực phẩm dùng để chế biến cho các em học sinh cũng kém chất lượng.

Ngày 17/12, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai có văn bản hỏa tốc yêu cầu huyện Bắc Hà phối hợp với Sở GD&ĐT cùng các đơn vị liên quan kiểm tra, làm rõ các thông tin phản ánh về bữa ăn cho học sinh tại trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Hoàng Thu Phố 1.