Thông tin mới vụ '11 học sinh ăn 2 gói mì tôm chan cơm': Chỉ đạo lắp camera bếp ăn

Xã hội 20/12/2023 14:08

Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Lào Cai ra văn bản về việc tăng cường công tác quản lý thực hiện chế độ chính sách cho học sinh, giáo viên, người lao động, an toàn trường học trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Theo thông tin từ Báo Tiền Phong, sau vụ "bất thường bữa ăn học sinh bán trú, 11 học sinh ăn 2 gói mì tôm chan cơm" ở trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Hoàng Thu Phố 1 (Bắc Hà, Lào Cai), Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai vừa ra văn bản chỉ đạo các đơn vị liên quan, trong đó nhấn mạnh đến việc công khai tài chính, lắp camera tại bếp ăn...

Yêu cầu các trường Trung học phổ thông thực hiện lắp Camera giám sát toàn bộ khu vực chế biến thức ăn, khu vực chia suất ăn và khu vực ăn của học sinh, tạo tài khoản và công khai tài khoản truy nhập Camera để cha mẹ học sinh, tổ chức đoàn thể, các cơ quan truy cập giám sát (hoàn thành lắp đặt xong trước ngày 10/1/2024).

Thông tin mới vụ '11 học sinh ăn 2 gói mì tôm chan cơm': Chỉ đạo lắp camera bếp ăn - Ảnh 1

Hình ảnh về "bữa ăn bất thường" xảy ra tại Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Hoàng Thu Phố 1. Ảnh: Tiền Phong

Đồng thời, các đơn vị cần thường xuyên kiểm tra, rà soát cơ sở vật chất trường, lớp học, đặc biệt các công trình, hạng mục công trình xuống cấp, nơi không đảm bảo an toàn cho học sinh, giáo viên; công tác phòng cháy, chữa cháy để đảm bảo an toàn trường học. Thực hiện đảm bảo quy định về mua sắm, sử dụng tài sản, thiết bị dạy học.

Theo Báo VOV trước đó, tại buổi làm việc hôm qua, ông Trần Ngọc Hà, Hiệu trưởng nhà trường giải trình và thừa nhận những hình ảnh phản ánh về bữa ăn bán trú ở trường này là có thật, đúng như báo chí phản ánh.

Mỗi mâm 11 học sinh chỉ được ăn sáng hai gói mì tôm nấu loãng, pha với cơm, trong khi bảng thực đơn ghi mỗi học sinh được một gói mì tôm và một quả trứng.

Với bữa trưa và tối, học sinh được ăn một ít giò thái nhỏ và canh rau, dù trên bảng ghi ngày 14/11, ngoài rau, thực phẩm cho hai bữa còn có 14 kg thịt lợn và 11 kg xương, thậm chí, rau ở bếp bị thối, học sinh được huy động xuống nhặt.

Thông tin mới vụ '11 học sinh ăn 2 gói mì tôm chan cơm': Chỉ đạo lắp camera bếp ăn - Ảnh 2

Hiệu trưởng trường PTDTBT Tiểu học Hoàng Thu Phố 1 giải trình. Ảnh: VTC

Huyện Bắc Hà đang làm việc với lãnh đạo trường để xác định rõ vi phạm, trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong sự việc này. Ngay khi có kết luận sẽ báo cáo lãnh đạo tỉnh và thông tin đến báo chí.

Sự việc xảy ra tại trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Hoàng Thu Phố 1 khiến nhiều người bức xúc.

Trường có tổng số 174 học sinh bán trú hưởng chế độ ăn sáng này. Ngoài ra, thực phẩm dùng để chế biến cho các em học sinh cũng kém chất lượng.

Ngày 17/12, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai có văn bản hỏa tốc yêu cầu huyện Bắc Hà phối hợp với Sở GD&ĐT cùng các đơn vị liên quan kiểm tra, làm rõ các thông tin phản ánh về bữa ăn cho học sinh tại trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Hoàng Thu Phố 1.

 

Va chạm kinh hoàng trên đường tránh Nam Hải Vân, 4 người mắc kẹt, 2 xe tải hư hỏng nặng

Va chạm kinh hoàng trên đường tránh Nam Hải Vân, 4 người mắc kẹt, 2 xe tải hư hỏng nặng

Nguyên nhân vụ việc hiện vẫn đang được điều tra làm rõ. Sau cú tông, cabin hai xe tải bị biến dạng, 4 người trên 2 xe bị thương mắc kẹt bên trong, không thể thoát ra ngoài.

Xem thêm
Từ khóa:   Lào Cai 11 học sinh 2 gói mì tôm học sinh ăn mì tôm

TIN MỚI NHẤT

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 47 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 52 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 47 phút trước
Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Sao quốc tế 10 giờ 30 phút trước
Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Sao quốc tế 10 giờ 32 phút trước
Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Sao quốc tế 10 giờ 35 phút trước
Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Ngoại tình 10 giờ 37 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 52 phút trước
Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Tâm sự Eva 11 giờ 37 phút trước
Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Tâm sự Eva 12 giờ 37 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Khám phá 5 công dụng đối với sức khỏe từ loại trứng vỏ đốm bình dân

Khám phá 5 công dụng đối với sức khỏe từ loại trứng vỏ đốm bình dân

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?

Mâm cơm gia đình thời hiện đại: Giữ lễ nghĩa, bỏ áp đặt

Mâm cơm gia đình thời hiện đại: Giữ lễ nghĩa, bỏ áp đặt

Đà Nẵng: Phát hiện 7 voi trưởng thành và 2 voi con sinh trưởng, phát triển tốt

Đà Nẵng: Phát hiện 7 voi trưởng thành và 2 voi con sinh trưởng, phát triển tốt

3 địa phương sắp đón trung tâm thương mại mới

3 địa phương sắp đón trung tâm thương mại mới

Vì sao bữa cơm gia đình có thể giúp cha mẹ hiểu con hơn?

Vì sao bữa cơm gia đình có thể giúp cha mẹ hiểu con hơn?

Áp thấp nhiệt đới áp sát đất liền, mưa lớn dồn dập từ Trung Bộ ra miền Bắc

Áp thấp nhiệt đới áp sát đất liền, mưa lớn dồn dập từ Trung Bộ ra miền Bắc