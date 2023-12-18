Thời điểm được phát hiện, chị L.T.H. đã tử vong, trên cơ thể có vết chém.

Theo thông tin từ Báo Tiền Phong, tối 18/12, thông tin từ phường Mai Lâm, thị xã Nghi Sơn (Thanh Hóa) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc một người phụ nữ bị sát hại tại cửa hàng tạp hóa.

Nạn nhân được xác định là chị L.T. H. (SN 1995, ở tổ dân phố Hải Lâm, phường Mai Lâm, thị xã Nghi Sơn).

Theo thông tin ban đầu, vụ việc được phát hiện vào khoảng 10h ngày 18/12, ở cửa hàng tạp hóa của chị L.T. H. tại địa chỉ trên. Thời điểm được phát hiện, chị L.T.H. đã tử vong, trên cơ thể có vết chém.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Tiền Phong

Ngay sau khi phát hiện sự việc, cơ quan công an đã vào cuộc, xác định và bắt được nghi phạm gây ra vụ việc. Nghi phạm bị bắt giữ là người sinh sống trên địa bàn thị xã Nghi Sơn.

Hiện các đơn vị chức năng đang xác minh nguyên nhân, xử lý vụ việc.

Theo Báo Thanh Niên, trước đó tại Thanh Hóa cũng xảy ra vụ việc tương tự, vụ việc xảy ra khoảng 10 giờ ngày 17.12. Thời điểm trên, đôi vợ chồng (cùng ngụ phố Tân Đồng, TT.Hậu Lộc) xảy ra mâu thuẫn tại nhà riêng.

Thanh Hóa: Điều tra nghi án vợ đâm chồng tử vong. Ảnh: Công thương

Trong lúc mâu thuẫn, xô xát, người vợ đã dùng hung khí (chưa xác định được loại hung khí cụ thể) đâm người chồng. Hậu quả, người chồng tử vong tại chỗ.

Ngay sau khi xảy ra vụ án mạng, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Thanh Hóa cùng Công an H.Hậu Lộc đến khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra, làm rõ nguyên nhân.

Hiện Công an tỉnh Thanh Hóa chưa thông tin cụ thể về nguyên nhân vụ việc và tình hình của nghi phạm gây án.

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