Giải trình của Hiệu trưởng vụ 11 học sinh ăn 2 gói mì tôm chan cơm gây xôn xao

Xã hội 18/12/2023 09:08

11 học sinh ăn 2 gói mì tôm chan cơm, điều này đã khiến dư luận không khỏi ngỡ ngàng.

Theo chia sẻ mới nhất trên Báo VietNamNet, tại buổi làm việc với đoàn kiểm tra của UBND huyện Bắc Hà (Lào Cai), ông Trần Ngọc Hà, Hiệu trưởng Trường PTDTBT Tiểu học Hoàng Thu Phố 1, đã giải trình liên quan đến việc các suất ăn bán trú của học sinh kém chất lượng.

Tại buổi làm việc, Hiệu trưởng Trường PTDTBT Tiểu học Hoàng Thu Phố 1 - ông Trần Ngọc Hà, báo cáo giải trình toàn bộ sự việc liên quan đến nội dung báo chí phản ánh.

"Sau khi hiệu trưởng thừa nhận nội dung phản ánh của báo chí, đây là căn cứ để UBND huyện ra quyết định tạm đình chỉ 15 ngày kể từ 17/12".

Cụ thể, tại quyết định số 302 ngày 17/12 do Chủ tịch UBND huyện Bắc Hà Đinh Văn Đăng ký nêu rõ: Tạm đình chỉ công tác đối với Hiệu trưởng Trường PTDTBT Tiểu học Hoàng Thu Phố 1 để phục vụ công tác xác minh thông tin "bất thường suất ăn bán trú". Trong thời gian này, ông Ngô Xuân Dung - Phó Hiệu trưởng nhà trường, sẽ phụ trách, chỉ đạo hoạt động của trường.

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Hiệu trưởng giải trình vụ 'bớt xén khẩu phần, 11 học sinh ăn 2 gói mì tôm'. Ảnh: VietNamNet

"Ông Trần Ngọc Hà có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan liên quan để xác minh, làm rõ những nội dung liên quan", quyết định 302 nêu rõ.

Theo Báo Công thương trước đó, mạng xã hội xôn xao thông tin phản ánh của giáo viên Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Hoàng Thu Phố 1 về tình trạng bữa ăn bán trú của 178 học sinh dân tộc không đảm bảo chất lượng, thậm chí có dấu hiệu bớt xén.

Cụ thể, một ngày mới bắt đầu bằng bữa sáng tại bếp ăn bán trú. Mỗi mâm có 11 đứa trẻ tranh nhau 2 gói mì tôm nấu loãng chan với cơm. Dù trên bảng thực đơn và công khai tài chính có ghi rõ, 174 học sinh bán trú được hưởng chế độ ăn sáng mỗi em 1 gói mì tôm và 1 quả trứng. Thế nhưng theo người phụ trách nấu ăn thì tình trạng thiếu đồ ăn cho học sinh thường xuyên xảy ra.

Giải trình của Hiệu trưởng vụ 11 học sinh ăn 2 gói mì tôm chan cơm gây xôn xao - Ảnh 2
Vụ bữa ăn bán trú 11 học sinh ăn 2 gói mì tôm chan cơm: Tạm đình chỉ Hiệu trưởng. Ảnh: Lao động

Bữa sáng không đủ theo định lượng, bữa trưa và bữa tối cũng chẳng khá hơn là bao khi mỗi mâm 11 người chỉ có 1 ít giò thái nhỏ cùng một nồi canh. Thế nhưng hiệu trưởng nhà trường cho rằng, như thế này là đủ khẩu phần.

Thịt cá không đủ đã đành, ngay cả những thứ rẻ tiền như rau cho học sinh ăn thì cũng thối rữa, hư hỏng. Nhiều em học sinh được huy động xuống bếp để nhặt bỏ phần rau thối, nhưng thứ ăn được cũng chẳng còn lại là bao.

Ăn không đủ cả về chất và lượng, đến chuyện tế nhị như giấy vệ sinh cũng không có đủ. Thế nên nhiều học sinh trong trường đã có sáng kiến là sử dụng lá su su, thứ sẵn có trong sân trường thay giấy.

Theo nghị định 81 của Chính phủ, mỗi tháng 1 học sinh bán trú sẽ được hưởng trợ cấp tiền ăn là 720.000 đồng cùng 15kg gạo. Trung bình 1 tháng, Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Hoàng Thu Phố 1 được nhận hơn 125 triệu đồng để tổ chức bữa ăn bán trú cho các cháu.

 

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