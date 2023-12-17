Cháy lớn ở chung cư Mường Thanh Viễn Triều, nhiều người tháo chạy, ngất xỉu

Xã hội 17/12/2023 22:19

Chỉ sau ít phút khói bốc dữ dội hơn, chuông báo cháy vang lên, hàng trăm cư dân tại tòa nhà tháo chạy ra ngoài.

Theo thông tin từ Báo PLO, vụ cháy xảy ra khoảng 18 giờ ngày 17-12, tại một căn hộ ở tầng 25 tại tòa nhà OC3, Mường Thanh Viễn Triều, phường Vĩnh Phước, TP Nha Trang, Khánh Hòa.

 

Theo nhân chứng, khi họ phát hiện khói đã trình báo công an, chỉ sau ít phút khói bốc dữ dội hơn, chuông báo cháy vang lên, hàng trăm cư dân tại tòa nhà tháo chạy ra ngoài.

Cháy lớn ở chung cư Mường Thanh Viễn Triều, nhiều người tháo chạy, ngất xỉu - Ảnh 1

 

Cháy lớn ở chung cư Mường Thanh Viễn Triều, nhiều người tháo chạy, ngất xỉu - Ảnh 2

Ngọn lửa bốc lên ở căn hộ tầng 25 của tòa chung cư OC3. Ảnh: Người Lao Động

Một số người chạy bộ xuống đất, có dấu hiệu kiệt sức, được cảnh sát hỗ trợ sơ cứu. Số khác bị mắc kẹt trong thang máy cũng được cảnh sát hỗ trợ, đưa ra ngoài.

Theo người dân tòa OC3, căn hộ nơi xảy ra hỏa hoạn là của một đôi vợ chồng làm nghề giáo viên.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ điều 50 chiến sĩ cùng năm xe chuyên dụng đến hiện trường dập lửa. Xe thang cũng được điều động để dập lửa ở tầng cao. Đến khoảng 19 giờ, ngọn lửa được khống chế.

Cháy lớn ở chung cư Mường Thanh Viễn Triều, nhiều người tháo chạy, ngất xỉu - Ảnh 3

 

Cháy lớn ở chung cư Mường Thanh Viễn Triều, nhiều người tháo chạy, ngất xỉu - Ảnh 4 

 

Cháy lớn ở chung cư Mường Thanh Viễn Triều, nhiều người tháo chạy, ngất xỉu - Ảnh 5

Cảnh sát giải cứu người dân mắc kẹt trong thang máy. Ảnh: PLO

Cảnh sát cho biết chưa ghi nhận có người thương vong trong vụ cháy. Nguyên nhân đang được điều tra.

Theo Báo Tuổi Trẻ, do căn hộ xảy ra cháy ở quá cao, không thể triển khai xe thang, nên hàng chục chiến sĩ phải tiếp cận bằng cầu thang bộ.

Một số người chạy thang bộ từ các tầng cao xuống kiệt sức, ngã khuỵu được lực lượng chức năng hỗ trợ, cấp cứu kịp thời.

Tổ hợp Mường Thanh Viễn Triều gồm 4 tòa chung cư và 1 khách sạn. Tòa xảy ra hỏa hoạn có 40 tầng.

 

 

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Từ khóa:   Mường Thanh Viễn Triều cháy cháy chung cư

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