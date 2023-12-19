Vụ nữ sinh quỳ khóc kiệt sức trước cửa lớp: Kỉ luật cô giáo về các hành vi không ngờ

Đặc biệt, cô P. còn liên hệ với học sinh và phụ huynh gây tâm lý bất an, đề nghị hội trưởng cha mẹ học sinh lớp lập nhóm, kiến nghị hiệu trưởng nhà trường cho phép cô trở lại dạy và tiếp tục chủ nhiệm lớp 12D4. Cũng theo kết quả xác minh, cô P. còn thu tiền học thêm và học tiếng Anh bổ trợ đầu năm học 2022-2023, đến cuối năm học còn thừa 26,5 triệu đồng nhưng cô không thông báo cho học sinh, cha mẹ học sinh.

Theo thông tin từ Báo Dân Trí, căn cứ thông tin xác minh từ cơ quan công an, cô Nguyễn Thị P. vi phạm đạo đức nhà giáo nghiêm trọng khi để xảy ra vụ việc. Sau khi sự việc xảy ra, cô P. nhận lỗi chậm, bao biện cho bản thân.

Theo báo cáo này, nhà trường không có chủ trương tổ chức học sinh đi thực tế nhưng cô P. tự thu 715.000/học sinh tiền đi thực tế. Nhà trường đã thông báo trả lại số tiền trên cho học sinh.

Trước mắt, chi bộ nhà trường hoàn thiện hồ sơ báo cáo Ủy ban kiểm tra huyện ủy, dự kiến thi hành kỷ luật Đảng với cô Nguyễn Thị P. trong tháng 12 này.

Theo Báo VietNamNet trước đó, những clip ghi lại cảnh một nữ sinh quỳ khóc trước cửa lớp đến kiệt sức, cô giáo chủ nhiệm túm áo lôi em ngồi dậy, vào phía trong lớp với những ngôn ngữ không phù hợp đã khiến dư luận dậy sóng.

Về vụ việc này, Hiệu trưởng Trường THPT Đa Phúc cho biết clip đăng tải trên mạng xã hội chỉ là một đoạn rất ngắn trong tiết sinh hoạt của lớp, do đó dễ gây hiểu nhầm cho người xem là cô giáo bạo hành học sinh. Tuy nhiên, thực tế không phải như vậy, tức không có việc cô đánh hay phạt học sinh phải quỳ.

Nhà trường và gia đình thừa nhận cả hai bên đều có lỗi. Ảnh: VOV

“Học sinh này mắc nhiều lỗi và hôm đó có một lỗi liên quan về mua bánh nên bị cô giáo mời ra ngoài. Khi ra ngoài được hơn 10 phút, em này khóc, xin lỗi cô giáo và quỳ xuống ở cửa lớp. Cô bảo học sinh đứng dậy, em vẫn cứ quỳ và nói "cô tha lỗi cho em".

Cô giáo tiếp tục yêu cầu học sinh đứng dậy vì sợ mọi người hiểu nhầm. Lúc đó, sức khỏe nữ sinh không được tốt nên em đã nằm xuống nền nhà, tư thế "người mềm như tàu lá". Khi đó, cô giáo đã có động tác chưa phù hợp là dùng tay kéo áo học sinh đứng dậy, lời nói của cô giáo cũng chưa chuẩn mực. Việc này dễ gây hiểu nhầm, không có chuyện bạo hành. Sự việc xảy ra, chúng tôi rất lấy làm tiếc”, ông Hiền thông tin trên VietNamNet.

Ông Hiền cho hay, việc nữ sinh quỳ xin lỗi cô trước cửa lớp là do nữ sinh tự ý và sự việc chỉ diễn ra trong khoảng 15 phút, không có chuyện cô giáo yêu cầu học sinh quỳ bên ngoài cửa lớp.