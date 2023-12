Thanh Hoá: Sập giàn giáo bê tông, khẩn cấp tìm người bị vùi lấp

Lực lượng địa phương đã cùng chính quyền tới hiện trường phối hợp cùng người dân tiến hành cứu nạn cứu hộ và xác minh vụ việc.

Theo thông tin từ Báo VOV, tối 18/12, lãnh đạo xã Yên Mỹ, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hoá xác nhận địa phương vừa xảy ra vụ sập giàn giáo khiến 1 người bị vùi lấp.

Theo thông tin ban đầu, vụ sập giàn giáo xảy ra lúc gần 17h ngày 18/12, tại gia đình anh H. (ngụ thôn Yên Lai, xã Yên Mỹ, huyện Nông Cống).

Khu vực nghi có nạn nhân bị vùi lấp. Ảnh: VOV

Được biết, ngôi nhà đang trong quá trình đổ bê tông, thời điểm giàn giáo bị sập, có 1 người thợ hàn đang làm việc bên dưới đã không kịp thoát ra ngoài và bị vùi lấp.

Lực lượng cứu hộ khẩn trương tìm kiếm người bị vùi lấp. Ảnh: Công lý

Cũng theo Báo Công lý, Nhận được tin báo, lực lượng Công an xã Yên Mỹ đã cùng chính quyền địa phương tới hiện trường xác minh vụ việc, tiến hành cứu nạn cứu hộ. Do khối lượng bê tông kéo theo lớp sắt được gia cố chắc nhiều lớp nên công tác cứu hộ gặp khó khăn.Lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn Công an tỉnh Thanh Hóa đã được huy động để khẩn trương tổ chức ứng cứu. Tuy nhiên tới 20h30, nạn nhân vẫn chưa được đưa ra ngoài.

