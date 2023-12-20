Va chạm kinh hoàng trên đường tránh Nam Hải Vân, 4 người mắc kẹt, 2 xe tải hư hỏng nặng

Xã hội 20/12/2023 11:06

Nguyên nhân vụ việc hiện vẫn đang được điều tra làm rõ. Sau cú tông, cabin hai xe tải bị biến dạng, 4 người trên 2 xe bị thương mắc kẹt bên trong, không thể thoát ra ngoài.

Theo thông tin từ Báo VietNamNet, khoảng 6h40 sáng 20/12, xe tải chở hàng bưu phẩm BKS: 29KT: 001.30 lưu thông trên đường tránh Nam Hải Vân (quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) theo hướng Nam – Bắc.

Khi cách hầm Hải Vân khoảng 2km thì bất ngờ bị xe tải cẩu chạy hướng ngược lại tông trực diện. Tài xế chở hàng bưu phẩm đánh lái phải để tránh nhưng không kịp.

Sau cú tông, cabin hai xe tải bị biến dạng, 4 người trên 2 xe bị thương mắc kẹt bên trong, không thể thoát ra ngoài.

Va chạm kinh hoàng trên đường tránh Nam Hải Vân, 4 người mắc kẹt, 2 xe tải hư hỏng nặng - Ảnh 1
 

 

Va chạm kinh hoàng trên đường tránh Nam Hải Vân, 4 người mắc kẹt, 2 xe tải hư hỏng nặng - Ảnh 2

Hai xe tải hư hỏng nặng sau tai nạn. Ảnh: VietNamNet

Cũng theo Báo Giao thông, nhận tin báo, Đội Cảnh sát PCCC và CNCH Công an quận Liên Chiểu phối hợp lực lượng chức năng giải cứu nạn nhân. 

Riêng tài xế Bùi Công Nhứt bị mắc kẹt trong cabin xe cẩu. Nhiều người đến giải cứu nhưng bất thành.

Va chạm kinh hoàng trên đường tránh Nam Hải Vân, 4 người mắc kẹt, 2 xe tải hư hỏng nặng - Ảnh 3

 

Va chạm kinh hoàng trên đường tránh Nam Hải Vân, 4 người mắc kẹt, 2 xe tải hư hỏng nặng - Ảnh 4
Va chạm gây kẹt giao thông. Ảnh: Báo Giao thông 

Một lúc sau, nạn nhân Nhứt được đưa ra ngoài bàn giao cho lực lượng y tế cứu chữa.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

 

Vụ nữ sinh quỳ khóc kiệt sức trước cửa lớp: Kỉ luật cô giáo về các hành vi không ngờ

Vụ nữ sinh quỳ khóc kiệt sức trước cửa lớp: Kỉ luật cô giáo về các hành vi không ngờ

Trường THPT đã có báo cáo xác minh và thông tin về phương án kỷ luật ban đầu với giáo viên chủ nhiệm lớp 12D4.

Xem thêm
Từ khóa:   va chạm Nam Hải Vân tông xe

TIN MỚI NHẤT

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 47 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 52 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 47 phút trước
Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Sao quốc tế 10 giờ 30 phút trước
Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Sao quốc tế 10 giờ 32 phút trước
Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Sao quốc tế 10 giờ 35 phút trước
Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Ngoại tình 10 giờ 37 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 53 phút trước
Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Tâm sự Eva 11 giờ 37 phút trước
Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Tâm sự Eva 12 giờ 37 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Khám phá 5 công dụng đối với sức khỏe từ loại trứng vỏ đốm bình dân

Khám phá 5 công dụng đối với sức khỏe từ loại trứng vỏ đốm bình dân

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?

Mâm cơm gia đình thời hiện đại: Giữ lễ nghĩa, bỏ áp đặt

Mâm cơm gia đình thời hiện đại: Giữ lễ nghĩa, bỏ áp đặt

Đà Nẵng: Phát hiện 7 voi trưởng thành và 2 voi con sinh trưởng, phát triển tốt

Đà Nẵng: Phát hiện 7 voi trưởng thành và 2 voi con sinh trưởng, phát triển tốt

3 địa phương sắp đón trung tâm thương mại mới

3 địa phương sắp đón trung tâm thương mại mới

Vì sao bữa cơm gia đình có thể giúp cha mẹ hiểu con hơn?

Vì sao bữa cơm gia đình có thể giúp cha mẹ hiểu con hơn?

Áp thấp nhiệt đới áp sát đất liền, mưa lớn dồn dập từ Trung Bộ ra miền Bắc

Áp thấp nhiệt đới áp sát đất liền, mưa lớn dồn dập từ Trung Bộ ra miền Bắc