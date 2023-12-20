Nguyên nhân vụ việc hiện vẫn đang được điều tra làm rõ. Sau cú tông, cabin hai xe tải bị biến dạng, 4 người trên 2 xe bị thương mắc kẹt bên trong, không thể thoát ra ngoài.

Theo thông tin từ Báo VietNamNet, khoảng 6h40 sáng 20/12, xe tải chở hàng bưu phẩm BKS: 29KT: 001.30 lưu thông trên đường tránh Nam Hải Vân (quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) theo hướng Nam – Bắc.

Khi cách hầm Hải Vân khoảng 2km thì bất ngờ bị xe tải cẩu chạy hướng ngược lại tông trực diện. Tài xế chở hàng bưu phẩm đánh lái phải để tránh nhưng không kịp.

Sau cú tông, cabin hai xe tải bị biến dạng, 4 người trên 2 xe bị thương mắc kẹt bên trong, không thể thoát ra ngoài.

Hai xe tải hư hỏng nặng sau tai nạn. Ảnh: VietNamNet

Cũng theo Báo Giao thông, nhận tin báo, Đội Cảnh sát PCCC và CNCH Công an quận Liên Chiểu phối hợp lực lượng chức năng giải cứu nạn nhân.

Riêng tài xế Bùi Công Nhứt bị mắc kẹt trong cabin xe cẩu. Nhiều người đến giải cứu nhưng bất thành.

Va chạm gây kẹt giao thông. Ảnh: Báo Giao thông

Một lúc sau, nạn nhân Nhứt được đưa ra ngoài bàn giao cho lực lượng y tế cứu chữa.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

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