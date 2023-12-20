Theo thông tin từ Báo PLO, sau hơn một tháng điều trị tại TP.HCM nhưng do chấn thương sọ não nặng, ông Lê Hoàng Hải (53 tuổi, ngụ phường Đức Long, TP Phan Thiết) đã không qua khỏi và được gia đình đưa về Bình Thuận vào đêm 19-12.

Trước đó, vào khoảng 15 giờ 20 phút ngày 10-11, phát hiện Hoàng Bông (36 tuổi) chăn bò gần khu vực nhà mình, ông Hải yêu cầu Bông không chăn bò vào vì đàn bò này thường xuyên dẫm đạp làm bể ống nước sinh hoạt của gia đình ông.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận đã trưng cầu giám định pháp y để điều tra theo quy định.

Sau khi cãi nhau, nam thanh niên chăn bò dùng điện thoại gọi cho nhóm bạn, gồm Lê Tứ Nguyễn (25 tuổi), Nguyễn Văn Chung (32 tuổi) và Hoàng Tuấn (38 tuổi) ngụ gần đó mang hung khí đến..

Nhóm hung thủ gây án do mâu thuẫn trong lúc chăn bò đến cơ quan công an trình diện. Ảnh cắt từ camera. Ảnh: PLO

Thấy nhóm thanh niên mang theo nhiều hung khí kéo đến, ông Hải chạy vào nhà kéo cổng lại và nhặt cây rựa cố thủ.

Tuy nhiên, nhóm thanh niên này vẫn hung hăng phá cửa xông vào nhà tấn công ông Hải đến bất tỉnh mới bỏ đi.

Đến 17 giờ 45 phút cùng ngày, nghe tin nạn nhân bị thương nặng nên bốn người gây án đã đến Công an phường Đức Long, TP Phan Thiết trình diện.

Nạn nhân được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận cấp cứu sau đó chuyển Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM do chấn thương sọ não nặng, hôn mê và sau hơn một tháng điều trị đã tử vong.

Theo Báo Pháp luật 24h trước đó, khoảng 15h20’ ngày 10/11/2023, một nhóm thanh niên (gồm 04 đối tượng) có hành vi sử dụng hung khí chém ông L.H.H (SN 1970, cư trú tại Khu phố 8, phường Đức Long, TP. Phan Thiết) gây thương tích sau đó tẩu thoát.

Các đối tượng tại cơ quan Công an. Ảnh: Công an Bình Thuận

Sau đó, ông H được người thân và quần chúng nhân dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận. Qua kiểm tra thương tích ban đầu tại bệnh viện, ông H bị đứt 2/3 ngón tay út phải, 01 vết thương hở tại vùng đầu bên trái (khâu 07 mũi), hiện đang hôn mê và được bác sĩ cấp cứu tích cực. Qua đấu tranh ban đầu, xác định nguyên nhân vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn giữa ông H và đối tượng B; trong lúc chăn thả bò, B đã nhiều lần để bò đi vào khu vực gần nhà ông H giẫm đạp làm vỡ ống nước.

Đến khoảng 15h20 ngày 10/11/2023, ông H gặp B đang chăn bò gần đó nên đi ra yêu cầu B không được cho bò vào uống nước giẫm đạp làm bể ống nước nhà ông nữa, “không thì đừng trách”. Lúc này, B gọi điện thoại cho 03 đối tượng (gồm: L.T.N, N.V.C và H.T) mang theo 01 cây xà beng, 01 cây ba chỉa đến và xảy ra sự việc như trên.