Cà Mau: Kinh hãi phát hiện nam thanh niên tử vong trong tư thế treo cổ

Xã hội 21/12/2023 17:21

Lực lượng chức năng đã phát hiện nam thanh niên tử vong trong tư thế treo cổ, thi thể đã phân hủy.

Theo thông tin từ Báo Tiền Phong, ngày 21/12, một lãnh đạo UBND xã Khánh An, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau cho biết, lực lượng chức năng vừa phát hiện nam thanh niên tử vong trong tư thế treo cổ, thi thể đã phân hủy.

Theo thông tin ban đầu, sau nhiều ngày không thấy anh M.V.C. (33 tuổi) ra khỏi nhà, nghi xảy ra chuyện chẳng lành nên mọi người tiến hành tìm kiếm.

Cà Mau: Kinh hãi phát hiện nam thanh niên tử vong trong tư thế treo cổ - Ảnh 1
Thi thể nam thanh niên trong tư thế treo cổ, đang phân hủy. Ảnh: Tiền Phong

Khoảng 16h ngày 20/12, công an ấp và người dân phát hiện anh C. tử vong trong tư thế treo cổ tại nhà cha dượng là ông N.V.T. (ở xã Khánh An). Thi thể nạn nhân đang trong quá trình phân hủy.

Vụ việc ngay lập tức được trình báo cơ quan chức năng. Tiếp nhận thông tin, lực lượng làm nhiệm vụ đã nhanh chóng có mặt để bảo vệ hiện trường, thu thập thông tin phục vụ công tác điều tra.

Được biết, do hoàn cảnh gia đình khó khăn, ông T. và mẹ của C. phải đi làm thuê trên Bình Dương, còn nạn nhân ở lại nhà cha dượng. Nạn nhân không có việc làm ổn định.

Cũng theo Báo Sức khỏe và Đời sống, sáng 20/2, trong lúc đi làm vườn tại khu đất trống tại phường Hòa Lợi, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương, người dân phát hiện người đàn ông tử vong trong tư thế treo cổ trên cây, thi thể đang có dấu hiệu phân hủy. Cách đó không xa có một chiếc xe máy đã cũ mang biển số TPHCM.

Cà Mau: Kinh hãi phát hiện nam thanh niên tử vong trong tư thế treo cổ - Ảnh 2

Khu vực nơi phát hiện nạn nhân treo cổ. Ảnh: Sức khỏe và Đời sống

Nhận được tin báo, Công an thị xã Bến Cát cùng các đơn vị nghiệp vụ có liên quan có mặt bảo vệ hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Khu vực phát hiện thi thể nạn nhân là khu vườn, vắng người qua lại, cỏ cây mọc um tùm.

Trước đó, vào chiều 19/12, người dân cũng phát hiện thi thể người đàn ông nổi trên mặt hồ tại KCN Mỹ Phước 3, phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương.

 

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