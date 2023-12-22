Căn cứ lời khai của bị cáo và người liên quan cùng những tài liệu chứng cứ khác, HĐXX nhận định: Bị cáo Tùng là Giám đốc Công ty Hùng Thanh và là chủ đầu tư chung cư Carina. Bị cáo Tuấn là Trưởng ban quản lí chung cư Carina thời điểm xảy ra vụ cháy. Hai bị cáo với nhiệm vụ, chức trách trên phải đảm bảo an toàn trong việc vận hành chung cư và đảm bảo hệ thống PCCC.

Theo thông tin từ Báo PLO, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Tùng (giám đốc Công ty Hùng Thanh, chủ đầu tư chung cư Carina ) 6 năm 6 tháng tù, bị cáo Nguyễn Quốc Tuấn (trưởng Ban quản lý chung cư Carina) 8 năm tù, cùng về tội vi phạm quy định về PCCC.

Các bị cáo biết rõ hệ thống PCCC tại chung cư Carina không hoạt động, hoạt động không hiệu quả, hư hỏng nhưng không kịp thời thay thế, sửa chữa. Bị cáo Tùng còn cho nhà thầu khác mượn máy bơm để nghiệm thu, dẫn đến chung cư phát sinh cháy hệ thống máy bơm không hoạt động; không kiểm tra cửa thoát hiểm… Hậu quả vụ cháy khiến 13 người chết, 72 người bị thương.

Về thiệt hại của vụ án, HĐXX xác định là 104 tỉ đồng. Theo HĐXX, bị cáo Tuấn là Trưởng ban quản lý chung cư Carina, trực tiếp quản lý vận hành tòa nhà, hệ thống PCCC nên bị cáo Tuấn phải chịu trách nhiệm chính.

Bị cáo Tùng không trang bị thiết bị PCCC, không đảm bảo thiết bị PCCC của tòa nhà được hoạt động nên bị cáo phải chịu trách nhiệm những hậu quả đã xảy ra.

HĐXX xem xét, các bị cáo phạm tội lần đầu, có con nhỏ. Bị hại có đơn xin giảm nhẹ cho bị cáo. Bị cáo Tuấn cứu giúp người bị nạn khi vụ cháy xảy ra. Công ty Hùng Thanh đã bồi thường 108 tỉ đồng, cao hơn giá trị thiệt hại của vụ án (104 tỉ đồng).

Vì vậy, HĐXX xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt mà bị cáo phải chịu và đã tuyên án như trên.

Về yêu cầu bồi thường của các bị hại, theo HĐXX, dù các đương sự cung cấp tài liệu nhưng Công ty Hùng Thanh không đồng ý bồi thường. Các tài liệu bị hại đưa ra không đủ căn cứ để HĐXX xem xét; một số bị hại vắng mặt…

Về thiệt hại của vụ án, HĐXX xác định là 104 tỉ đồng. Ảnh: PLO

Cũng theo Báo Công an, cáo trạng vụ án cho hay, khoảng 19 giờ 12 phút, ngày 22/3/2018, anh Đặng Ngọc Lâm điều khiển xe máy đi qua khu vực kiểm soát ra vào lấy thẻ giữ xe để vào bãi giữ xe tầng hầm - Lô A chung cư Carina; anh Lâm để xe tại khu vực để xe số 6 và sau đó đi thang máy lên căn hộ của mình. Lúc 01 giờ 15 phút 56 giây ngày 23/3/2018, xuất hiện tia lửa tại khu vực chân xe máy của anh Lâm. Khoảng 1 phút sau lửa bùng lên dữ dội, khói phủ tầng hầm. Hệ thống chiếu sáng khu vực tầng hầm bị tắt; sau đó lửa bùng lan gây thiệt hại cho xe máy và xe ôtô đang để trong hầm; khói, khí nóng và độc luồn theo lối buồng thang thoát hiểm dẫn lên các tầng nổi phía trên chung cư. Hậu quả vụ cháy khiến 13 người tử vong, 72 người bị thương. Tài sản bị thiệt hại trong vụ cháy gồm 492 xe gắn máy, 81 xe ô tô và 5 xe đạp.

Kết quả điều tra xác định nguyên nhân xuất phát cháy do chập điện từ xe của anh Lâm. Từ khi xuất hiện đám cháy nhỏ, đến khi bùng phát dữ dội diễn ra khoảng 8 phút nhưng những người có trách nhiệm quản lý đã không chữa cháy kịp thời, dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.

Vụ cháy tại chung cư Carina với hậu quả, thiệt hại đặc biệt lớn, làm chết 13 người, bị thương 72 người, tổng giá trị các tài sản bị thiệt hại hơn 126 tỷ đồng.