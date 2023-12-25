Hà Nam: Bàng hoàng phát hiện thi thể nam giới dưới mương cạn

Xã hội 25/12/2023 13:29

Chiếc xe máy nằm gần nơi thi thể nam giới đã tử vong dưới con mương cạn.

Theo thông tin từ Báo Kinh tế đô thị, lãnh đạo UBND xã Trịnh Xá, TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra sự việc một nam thanh niên tử vong dưới mương nước cạn.

Theo đó, trưa 24/12, người dân xã Trịnh Xá, TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam bất ngờ phát hiện một chiếc xe máy nằm ở dưới con mương cạn nước cạnh đường. Vị trí phát hiện xe máy là khúc cua gần cầu Vàng. Khi lại gần thì thấy có một thi thể nên người dân đã cấp báo sự việc lên chính quyền địa phương.

Hà Nam: Bàng hoàng phát hiện thi thể nam giới dưới mương cạn - Ảnh 1
Hiện trường vụ việc. Ảnh: Kinh tế đô thị

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng địa phương đã có mặt khám nghiệm hiện trường và đưa thi thể lên bờ.  

Hà Nam: Bàng hoàng phát hiện thi thể nam giới dưới mương cạn - Ảnh 2

Ngay sau khi phát hiện sự việc, người dân đã báo cáo lên chính quyền địa phương. Lực lượng chức năng đã đưa chiếc xe máy và thi thể lên bờ. Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ Báo VietNamNet, nạn nhân là nam giới, tên Nguyễn Ngọc H. (SN 2007, thôn An Bài, xã Đồng Du, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam). Người này tử vong trong khoảng thời gian từ đêm 23 đến rạng ráng 24/12. Thi thể nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình để tổ chức mai táng.

Nguyên nhân vụ việc vẫn đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.

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Địa phương cho biết, hai người phụ nữ điều khiển xe máy qua đường ngang lối tự mở, không có gác chắn.

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