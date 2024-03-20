Hai cha con cự cãi. H. mang cây dao tự chế quay lại đâm vào vùng vai phải, xuyên thấu vào cổ của ông D. khiến nạn nhân tử vong. Hôm nay, cơ quan điều tra đã có quyết định mới về vụ án.

Theo Báo Người Lao Động, Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam 2 tháng 20 ngày đối với N.D.H (sinh ngày 13-4-2009; ngụ xã Thạnh Quới, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) để điều tra về hành vi giết người.

Trước đó, chiều 17-3, ông Nguyễn Văn D. (SN 1976, là cha ruột của H.) đi dự đám giỗ gần nhà.

La rầy và dùng tay đánh con ruột 15 tuổi, người đàn ông ở tỉnh Vĩnh Long bị đâm chết tại tiệc đám giỗ gần nhà. Ảnh: VietNamNet

Đến 20 giờ cùng ngày, H. cũng đến đám giỗ để dùng cơm. Ăn xong, H. và em gái ra võng nằm chơi thì em gái của H. bị té ngã nên ông D. đã la rầy và đánh H.

Cũng theo Báo Thanh Niên, H. bỏ về nhà cách đó khoảng 100 m, lấy dao tự chế quay lại nhà ông Nguyễn V.H, đâm vào vùng cổ bên phải của ông D. 1 cái. Phát hiện sự việc, những người trong nhà can ngăn và đưa ông D. đi cấp cứu. Do vết thương nặng, ông D. đã tử vong. H. bị công an mời làm việc.

Vật nghi là hung khí gây án được công an tạm giữ. Ảnh: Thanh Niên

Tiếp nhận tin báo, Công an H.Long Hồ phối hợp Phòng CSHS Công an tỉnh Vĩnh Long đến khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, ghi nhận lời khai để điều tra làm rõ vụ việc.

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