Vụ tai nạn lao động khiến nam công nhân tử vong thương tâm.

Chia sẻ tin tức đau lòng này, Báo Lao Động cho hay, UBND xã Thanh Xuân, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa đã xác nhận vụ việc này hôm nay 20/3. Danh tính nạn nhân được xác định là ông L.V.N. (46 tuổi, trú tại xã Châu Nga, huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An).

Theo thông tin ban đầu cho biết, vào khoảng 16h hôm qua (ngày 18.3), tại nhà xưởng của Công ty TNHH đá ốp lát Hoan Liên (ở thôn Thanh Thủy, xã Thanh Xuân, huyện Như Xuân), trong khi ông L.V.N. đang làm việc tại khu vực xay đá của công ty thì bất ngờ gặp nạn khiến ông tử vong.

Nam công nhân tử vong trong khu vực khai thác đá tại Thanh Hoá. Ảnh: Lao Động

Cũng theo Báo Giao thông, nhận được thông tin, cơ quan chức năng đã đến hiện trường điều tra, làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ việc.

Thi thể của nạn nhân cũng đã được cơ quan chức năng bàn giao về gia đình để mai táng theo phong tục địa phương.

Theo Thanh Niên vào năm 2017, một nạn nhân là ông V.Đ.H (45 tuổi, ở xã An Ninh, H.Quảng Ninh) đang trèo lên lèn đá cao khoảng 50 m để khoan nhồi thuốc nổ mìn khai thác đá thì dây bảo hộ bị đứt khiến ông rơi tự do xuống chân núi và tử vong tại chỗ.

Tai nạn đau lòng ở Quảng Ninh. Ảnh: Thanh Niên

Ông là công nhân của 1 nhà máy xi măng trên địa bàn, do nhà máy không có việc làm nên ông vào mỏ đá làm thuê từ 2 năm nay.

Mỏ đá này do Công ty TNHH Thế Thịnh khai thác. Công ty TNHH Thế Thịnh được cấp phép khai thác 2 mỏ đá trong khu vực nhưng chỉ tổ chức khai thác 1 mỏ, mỏ còn lại công ty hợp đồng cho các hộ dân khai thác đá bán ra thị trường và thu tiền.

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