TP.HCM: Bình ga phát nổ khiến 5 người trong gia đình nhập viện

Xã hội 20/03/2024 22:45

Bình ga mini phát nổ khiến cả nhà nhập viện, bé nhỏ nhất chỉ mới 2 tuổi.

Báo VietNamNet cho hay, cả gia đình nhập viện, trong đó, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TP.HCM) cho biết đã tiếp nhận một bé gái bị bỏng nặng.

Khai thác bệnh sử ghi nhận tai nạn xảy ra khi cả gia đình đang ngồi ăn cơm quanh bếp ga mini. Đột nhiên bếp phát nổ khiến bé M. và cha mẹ, ông bà đều bị bỏng. Ông bà bị thương nhẹ hơn nên được điều trị tại bệnh viện địa phương. Trong khi đó, bé M. và cha mẹ bỏng nặng, được chuyển lên Bệnh viện Nhi đồng Thành phố và Bệnh viện Chợ Rẫy sau khi sơ cứu ở tuyến dưới.

Tại Bệnh viện Nhi đồng Thành phố, trẻ biểu hiện sốc với mạch nhẹ chi mát, huyết áp khó đo, diện tích bỏng khoảng 40% ở tay, chân, mặt, ngực bụng. Các bác sĩ truyền dịch chống sốc cho trẻ, hỗ trợ hô hấp, dùng thuốc giảm đau và chăm sóc vết thương. Sau đó, bệnh nhi được chuyển đến Khoa Bỏng - Chỉnh hình điều trị tiếp.

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Cả nhà nhập viện vì sự cố khi ăn cơm. Ảnh: Internet

Theo Báo Sức khỏe Đời sống từng xảy ra vụ việc bình ga mini phát nổ khi ăn lẩu, thiếu niên 15 tuổi dập nát bàn tay.

Các bác sĩ nhận định, với tổn thương như vậy, ngoài vấn đề chức năng bàn tay của bệnh nhân sẽ bị giảm đi rất nhiều, ảnh hưởng lớn đến học tập, sinh hoạt và lao động sau này, còn gây ra vấn đề tâm lý lớn cho bệnh nhân.Nổ bình gas mini trong lúc ăn là tai nạn thường gặp, rất dễ gây thương tích, nhẹ là bỏng ngoài da, nặng hơn là dập nát bàn tay, cẳng tay, thậm chí có nhiều trường hợp đa chấn thương. Nhiều người tái sử dụng bình gas mini, dẫn đến nguy cơ mất an toàn, dễ gây cháy nổ. Trước đó, đã có nhiều vụ nổ bình ga mini xảy ra.

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Tai nạn thương tâm. Ảnh: Sức khỏe Đời sống

Các chuyên gia khuyến cáo người dân thận trọng khi sử dụng bình gas mini, sử dụng bình gas, bếp gas có nguồn gốc rõ ràng, không nên dùng hàng tái chế. Bình gas mini chỉ sử dụng một lần, không an toàn khi tái sử dụng.

 

 

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