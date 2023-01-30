Thông tin MỚI về vụ ô tô khách 47 chỗ bị lật ở Phú Thọ: Mổ cấp cứu thai phụ, 5 bệnh nhân nặng chuyển tuyến trên

Xã hội 30/01/2023 11:15

Liên quan đến vụ lật xe khách tại đèo Cón (xã Thu Cúc, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ), cơ quan chức năng vừa thông tin về số người bị thương và mức độ thương tích của các nạn nhân.

Theo thông tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, Bác sĩ CKII Nguyễn Thị Hạnh, Giám đốc TTYT huyện Tân Sơn thông tin, ngay khi tiếp nhận thông tin có vụ lật xe trên Đèo Cón, lãnh đạo TTYT huyện Tân Sơn đã huy động các bác sĩ đang ứng trực tại bệnh viện sẵn sàng trang thiết bị, vật tư cấp cứu người bệnh.

Theo đó, TTYT huyện Tân Sơn đã tiếp nhận 10 người trong vụ tai nạn nói trên, trong đó có 5 bệnh nhân nặng được sơ cứu ban đầu, sau đó chuyển lên tuyến trên là BVĐK tỉnh Phú Thọ.

Còn tại TTYT huyện các bác sĩ của trung tâm đã tiếp nhận và hội chẩn cho thai phụ Đinh Thị Tú, 21 tuổi, ở xã Huy Tân, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La, đang mang thai ở tuần thứ 36, có chấn thương phức tạp.

Bé trai và mẹ đang được chăm sóc, theo dõi tại TTYT huyện Tân Sơn, Phú Thọ. Kíp trực của TTYT Tân Sơn đã hội chẩn khẩn cấp và mổ cấp cứu thành công bé trai, nặng 2,8 kg. Số người còn lại xây xát nhẹ, sau khi được theo dõi tại bệnh viện đã xin được về nhà để điều trị tiếp.

Thông tin MỚI về vụ ô tô khách 47 chỗ bị lật ở Phú Thọ: Mổ cấp cứu thai phụ, 5 bệnh nhân nặng chuyển tuyến trên - Ảnh 1
Bé trai và mẹ đang được chăm sóc, theo dõi tại TTYT huyện Tân Sơn, Phú Thọ - Ảnh: Báo Sức khỏe và Đời sống
Thông tin MỚI về vụ ô tô khách 47 chỗ bị lật ở Phú Thọ: Mổ cấp cứu thai phụ, 5 bệnh nhân nặng chuyển tuyến trên - Ảnh 2
Lãnh đạo tỉnh Phú Thọ thăm hỏi, động viên, chia sẻ, trao tiền hỗ trợ cho các nạn nhân - Ảnh: Báo Dân Trí

Trước đó, theo thông tin từ báo Dân Trí, vào khoảng 12 giờ 50 phút ngày 29/1, tại Km2+100 Quốc lộ 32B qua địa phận đèo Cón (xã Thu Cúc, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ) xảy ra một vụ tai nạn giao thông khiến nhiều người bị thương.

Cụ thể, xe khách mang BKS 29F - 007.91 do tài xế Nguyễn Văn Nhật (SN 1983, trú tại xã Tự Lập, huyện Mê Linh, Hà Nội) điều khiển, di chuyển theo hướng Sơn La - Tân Sơn, đến địa điểm trên bất ngờ bị lật. 

Thông tin MỚI về vụ ô tô khách 47 chỗ bị lật ở Phú Thọ: Mổ cấp cứu thai phụ, 5 bệnh nhân nặng chuyển tuyến trên - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Sau khi xảy ra tai nạn, các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương đã có mặt kịp thời để đưa các nạn nhân đến Trung tâm Y tế huyện Tân Sơn điều trị.

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, lãnh đạo tỉnh Phú Thọ đã trực tiếp kiểm tra hiện trường, chỉ đạo lực lượng công an phối hợp với các ngành chức năng điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc. Đồng thời thăm hỏi, động viên, chia sẻ, trao tiền hỗ trợ cho các nạn nhân.

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