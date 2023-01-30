Cận cảnh vụ va chạm giữa tàu hỏa và ô tô ở Hà Nội

Xã hội 30/01/2023 10:30

Vụ va chạm giữa tàu hỏa và ô tô trên tuyến đường sắt Bắc Nam khiến ô tô hư hỏng xảy ra trên tuyến đường sắt đoạn qua địa phận thị trấn Văn Điển (huyện Thanh Trì, Hà Nội).

Theo thông tin từ Vietnamnet, vào sáng ngày 30/1, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT, Công an TP Hà Nội) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ va chạm giữa tàu hỏa và ô tô trên tuyến đường sắt Bắc Nam khiến ô tô hư hỏng.

Cụ thể, khoảng 19h30 ngày 29/1, tại Km7 + 528 trên tuyến đường sắt đoạn qua địa phận thị trấn Văn Điển (huyện Thanh Trì) xảy ra va chạm giữa ô tô mang biển kiểm soát 19A- 486.XX do anh L.A.T. (SN 1998, trú tại thị xã Phú Thọ, Phú Thọ) điều khiển với tàu SE36 (đầu máy 901) đang di chuyển theo hướng Thường Tín - Giáp Bát.

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Hậu quả, khiến đoạn barie chắn tàu giao cắt ngõ 148 Ngọc Hồi đã bị xe ô tô đâm gãy, xe ô tô bị biến dạng phần đầu - Ảnh: Vietnamnet
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Vụ việc không có thiệt hại về người - Ảnh: VOV

Theo thông tin từ VOV, hậu quả khiến đoạn barie chắn tàu giao cắt ngõ 148 Ngọc Hồi đã bị xe ô tô đâm gãy, xe ô tô bị biến dạng phần đầu. Đoàn tàu đã kịp dừng trước khi kéo lê xe ô tô một đoạn dài.

Ngoài ra, Đội Cảnh sát giao thông đường sắt (Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội) cho biết thêm, rất may vụ việc không có thiệt hại về người.

"Sau khi nhận được tin báo, đơn vị đã có mặt điều tra xác định nguyên nhân vụ việc, đồng thời tổ chức cấp cứu những người bị thương trong vụ việc. Hiện nguyên nhân vụ việc đang được làm rõ", Chỉ huy Đội Cảnh sát giao thông đường sắt cho hay. 

Tuyến đường sắt Thống Nhất chạy qua khu vực Hà Nội thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông, phần lớn nguyên nhân xảy ra vụ việc xuất phát từ ý thức kém trong chấp hành các quy định giao thông đường sắt như bỏ qua cảnh báo, biển báo, rào chắn an toàn khi tàu hỏa di chuyển đến gần

 

 

 

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