Thông tin bất ngờ vụ chủ quán vịt cỏ đâm nam thanh niên tử vong khi nói chuyện tại quán nhậu

Xã hội 20/03/2024 23:11

Vụ việc vẫn đang được cơ quan công an điều tra. Trong quá trình ăn nhậu trong nhóm này đã xảy ra xô xát, đánh nhau.

Báo VietNamNet cho biết, cơ quan chức năng đã khám nghiệm hiện trường vụ án mạng xảy ra tại quán nhậu vịt cỏ ở thôn 6, xã Đắk R'la. Nạn nhân đang được người nhà chuẩn bị đưa đi an táng theo phong tục địa phương.

Thông tin ban đầu, vị lãnh đạo xã Đắk R'la cho biết, trước khi xảy ra vụ án mạng, tối 18/3, nạn nhân Hoàng Quốc Kh. (SN 1998, trú thôn 5, xã Đắk R'La) cùng 3 người khác đến quán vịt cỏ Sơn Trang do Phạm Bá Sơn (SN 1986, trú xã Ea Ktur, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk) làm chủ để ăn nhậu.

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Nhóm của Kh. đã gây gổ và tấn công trước khi bị chủ quán đâm tử vong. Ảnh: VietNamNet

Trong lúc nhậu, Kh. và nhóm người trên có hành vi gây gổ, uy hiếp rồi dùng tay, ghế nhựa đánh chủ quán. Sau đó nhóm của Kh. bỏ đi nhậu ở một quán khác.

Thông tin bất ngờ vụ chủ quán vịt cỏ đâm nam thanh niên tử vong khi nói chuyện tại quán nhậu - Ảnh 2

Cơ quan công an phong tỏa hiện trường, điều tra vụ việc. Ảnh: NLĐ

Cũng theo Báo NLĐ, đến khoảng 22 giờ 20 phút cùng ngày, Phạm Bá Sơn (39 tuổi, ngụ huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk) đã dùng dao đâm nhiều nhát khiến anh H.Q.K. (27 tuổi, ngụ huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông) tử vong.

Trong đoạn clip do camera an ninh của quán nhậu ghi lại, lúc này Sơn ngồi ở ghế nhựa, còn Kh. ngồi bên cạnh. Được một lúc, Sơn dùng dao thủ sẵn trong người đâm Kh. 3 nhát. Kh. bỏ chạy ra ngoài đường và tử vong sau đó. 

Sau khi nhận tin báo, lực lượng chức năng tỉnh Đắk Nông đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ để điều tra nguyên nhân vụ việc.

 

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