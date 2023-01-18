Thời gian dự kiến sẽ hoàn thành việc đưa thi thể bé trai lọt xuống trụ bê tông lên mặt đất

Xã hội 18/01/2023 13:45

Vào ngày 18/1, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết thời gian dự kiến sẽ đưa thi thể bé trai 10 tuổi - Thái Lý Hạo Nam lên mặt đất.

Theo thông tin từ VTC News, đến ngày 18/1, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Đoàn Tấn Bửu cho biết, lực lượng cứu hộ vẫn đang nỗ lực để đưa thi thể bé trai lọt xuống trụ bê tông lên mặt đất.

“Dự kiến trong tối nay hoặc chậm nhất trong ngày mai sẽ đưa thi thể bé trai lên”, ông Đoàn Tấn Bửu thông tin.

 

Thời gian dự kiến sẽ hoàn thành việc đưa thi thể bé trai lọt xuống trụ bê tông lên mặt đất - Ảnh 1
Lực lượng cứu hộ vẫn đang nổ lực để đưa thi thể bé trai lên - Ảnh: VTC News

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, để sẵn sàng đưa thi thể bé trai lọt vào trụ bê-tông sâu 35 m lên mặt đất, ngoài lực lượng cứu hộ tại địa phương, Lữ đoàn Công binh 25 (Quân khu 9) đã cử 15 cán bộ, chiến sĩ túc trực ngày đêm tại hiện trường. Ngoài ra, các phương tiện, thiết bị chuyên dụng của quân đội như: xe Rosenbuer Man, thiết bị dò tìm tổng hợp searcham 3.000, các phương tiện đi cùng... cũng được chuyển đến hiện trường.

Tại hiện trường còn có nhiều phương tiện hỗ trợ công tác cứu hộ: 2 chiếc xe cẩu 50 tấn, 1 chiếc xe cẩu 80 tấn, 1 chiếc xe xúc đào, 1 xe xúc đào và các phương tiện, trang bị như máy phát điện, máy hàn, thiết bị bơm nước áp lực cao...

 

Bên cạnh đó, việc dùng gàu cạp đất đã thực hiện đến độ sâu hơn 27 m so với mặt đất. Trong quá trình dùng gàu cạp đất có sử dụng bentonite để giữ ổn định thành vách xung quanh. Lực lượng cứu hộ cũng đã đưa ống vách tròn Ø2 m, dài 24 m xuống bao quanh trụ bê tông để đề phòng sạt lở đất, bảo đảm an toàn cho những người làm việc.

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Ống vách tròn Ø2 m, dài 24 m được đưa xuống bao quanh trụ bê tông có thi thể Hạo Nam - Ảnh: Báo Người Lao Động

Trước đó, vào khoảng 11h30 ngày 31/12/2022, bé Thái Lý Hạo Nam cùng các bạn trong xóm vào công trình cầu Rọc Sen (tỉnh lộ 857, xã Phú Lợi) để nhặt sắt. Lúc đi qua công trình đang thi công, bé Nam lọt xuống trụ bê tông (đường kính 25cm, rỗng bên trong, đã đóng xuống đất sâu khoảng 35m). Phát hiện sự việc, các em đi cùng hô hoán để người lớn ứng cứu nhưng bất thành.

Khoảng 30 phút sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng cứu hộ có mặt, triển khai nhiều phương án để cứu bé trai. Sau đó, chính quyền tỉnh Đồng Tháp đã huy động hàng trăm người tham gia cứu hộ, cứu nạn.

Sau nhiều ngày cứu nạn bất thành, tối 4/1, lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp nhận định bé Thái Lý Hạo Nam đã tử vong.

UBND tỉnh Đồng Tháp tổ chức cuộc họp với sự tham gia của các đơn vị bộ, sở, ngành địa phương, các chuyên gia và thành lập tổ điều hành cứu nạn, cứu hộ công trình. Nhiều thiết bị phục vụ cứu nạn cũng được bổ sung đến hiện trường như gầu cạp đất, cẩu 80 tấn, đầu khoan cọc nhồi đường kính 0,6 - 1m, ống vách đường kính 1m và 2m, búa rung 180kW và máy phát điện. Công tác cứu hộ tiếp diễn đến hiện nay.

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Vào 11h ngày 18/1, bác sĩ Nguyễn Duy Long, Giám đốc Trung tâm cấp cứu 115 (TP.HCM) xác nhận nạn nhân trong vụ sập cửa hàng tiện lợi được đưa tới đơn vị hiện đã tử vong.

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