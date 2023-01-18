Theo thông tin từ báo Đời sống, Công an H.Gia Lâm (Hà Nội) đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc bé trai 7 tháng tuổi tử vong bất thường sau một đêm gia đình thuê bảo mẫu chăm sóc.

7h sáng ngày 10/1, chị nhắn tin hỏi, cô trông trẻ báo 4h sáng con tỉnh nhưng sau đó lại ngủ tiếp, sữa đã ăn hết xong mới ngủ. Song đến 8h, cô trông trẻ khóc gọi cho chị H. báo con bị sặc sữa và tím tái.

Theo chia sẻ từ chị Nguyễn Bích Hằng (trú H.Gia Lâm, Hà Nội, mẹ của nạn nhân), vào tối ngày 9/1, chị giao con trai cho bảo mẫu C.U.V chăm sóc. Lúc này, bé trai hoàn toàn khỏe mạnh, không có dấu hiệu bất thường. Suốt quá trình gửi con, chị vẫn thường xuyên nhắn tin hỏi han và nhận được thông báo từ cô trông trẻ là con vẫn rất ổn, chị yên tâm.

Chị H. yêu cầu cô trông trẻ bế con xuống sảnh nhờ sự trợ giúp và gọi điện cho người khác tới hỗ trợ. Đến 8h38 phút, khi chị đến thì bé T. con chị đã nằm trên xe cấp cứu trong tình trạng đã qua đời, mặt vàng, chân tay nắm chặt, co cứng, người lạnh toát. Bé T. được cấp cứu tại Bệnh viện Gia Lâm. Bác sĩ nói khi hút không có dịch trong mũi miệng của bé T.. Chị H. thắc mắc nếu như không có dịch, vậy con sặc cái gì, ngoài ra bình sữa chị mua cho con dùng cũng là loại chống sặc hiệu quả.

Bé trai 7 tháng tuổi qua đời khi được gửi qua đêm tại nhà bảo mẫu - Ảnh: Báo Đời sống

Chị H. cho biết thêm bình thường con chị là đứa trẻ rất yêu sữa, ăn thô rất tốt, 7 tháng tuổi nhưng ngoan và tự lập, có thể tự ngủ. Chị đau đớn thắc mắc về nguyên nhân mà con mất. “Khi viết ra những dòng này, tim tôi đau tan nát. Tôi vừa mất đi một em bé đáng yêu, khoẻ mạnh mới có 7 tháng tuổi thôi. Tôi đã mất đi tất cả nguồn sống, linh hồn, tình yêu, niềm tin… Giờ đây tôi không biết phải đối diện với sự thật này như thế nào khi nhìn mọi nơi xung quanh đều thấy những kỉ niệm về con, bất giác giật mình tìm con nhưng… con đã xa mẹ mãi mãi thật rồi. Mẹ ước đó chỉ là cơn ác mộng. Mẹ muốn được ôm con, muốn được chạm vào con, nghe hơi thở của con…”, người mẹ trẻ đau đớn chia sẻ trên trang cá nhân.

Chị H. cho biết thêm, con trai chị mất vào ngày 10/1 nhưng đến tận ngày 15/1 mới nhận được duy nhất một tin nhắn từ bảo mẫu. Họ xin lỗi và xin hỗ trợ một phần chi phí mai táng. Song chị vẫn chưa nhận được bất cứ lời hỏi thăm nào, cũng chẳng thấy người này đến thắp cho con chị nén nhang thơm. Chỉ có chồng cô bảo mẫu đến vào lúc 15h ngày 11/1 – khi con chị đã được đưa đi chôn cất xong. Quá uất ức trước sự ra đi đột ngột của con trai, chị Hằng làm đơn, yêu cầu lực lượng chức năng vào cuộc điều tra nguyên nhân vụ việc.

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, vào sáng ngày 18/1, luật sư Nguyễn Anh Thơm (Trưởng Văn phòng luật sư Nguyễn Anh, Đoàn luật sư TP.Hà Nội), người bảo vệ quyền lợi pháp lý cho gia đình nạn nhân, cho biết hôm 17/1, ông vừa cùng gia đình của bé trai làm việc với Công an H.Gia Lâm.

"Hôm nay, lực lượng pháp y sẽ vào cuộc để điều tra nguyên nhân tử vong của cháu bé", luật sư Thơm nói.

Cùng ngày, chỉ huy một đội nghiệp vụ Công an H.Gia Lâm (Hà Nội) cho biết, đơn vị đã nhận được thông tin vụ việc và đang tổ chức xác minh điều tra, làm rõ nguyên nhân.