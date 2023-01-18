Cận cảnh hiện trường sập cửa hàng tiện lợi ở TP.HCM khiến một học sinh lớp 9 tử vong

Xã hội 18/01/2023 13:17

Vào 11h ngày 18/1, bác sĩ Nguyễn Duy Long, Giám đốc Trung tâm cấp cứu 115 (TP.HCM) xác nhận nạn nhân trong vụ sập cửa hàng tiện lợi được đưa tới đơn vị hiện đã tử vong.

Theo thông tin từ VTC News, liên quan vụ sập cửa hàng tiện lợi ở TPHCM, vào trưa ngày 18/1, Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH (PC07), Công an TPHCM vẫn đang phối hợp cùng Công an quận 4 phong tỏa hiện trường, tìm kiếm người nghi mắc kẹt bên trong cửa hàng.

Thiếu tá Huỳnh Nguyên Thuận, Phó Đội trưởng Đội công tác CC-CNCH, Phòng PC07 cho biết, lúc 9 giờ, Phòng nhận được thông tin từ Công an quận 4 có một công trình trên đường Vĩnh Hội, phường 4, quận 4 bị sập. Khi đến nơi, lực lượng chức năng nắm tình hình có 8 người bên trong chạy thoát ra ngoài kịp, còn 1 người mắc kẹt, bị đống đổ nát đè lên.

Cận cảnh hiện trường sập cửa hàng tiện lợi ở TP.HCM khiến một học sinh lớp 9 tử vong - Ảnh 1
Lực lượng cứu nạn cứu hộ lập tức có mặt tại hiện trường, thực hiện công tác cứu nạn - Ảnh: VTC News
Cận cảnh hiện trường sập cửa hàng tiện lợi ở TP.HCM khiến một học sinh lớp 9 tử vong - Ảnh 2
Nguyên nhân vụ sập bước đầu xác định do vào dịp Tết, cửa hàng nhập hàng về quá nhiều và chất lên kho phía trên gác. Hàng nặng khiến phần kho bị đổ sập xuống phía dưới - Ảnh: Zing
Cận cảnh hiện trường sập cửa hàng tiện lợi ở TP.HCM khiến một học sinh lớp 9 tử vong - Ảnh 3
Lực lượng chức năng phải mất nhiều công sức để đưa hàng hóa ra ngoài, gia cố công trình để tránh phần phía trên tiếp tục sập - Ảnh: VTC News
Cận cảnh hiện trường sập cửa hàng tiện lợi ở TP.HCM khiến một học sinh lớp 9 tử vong - Ảnh 4
Thiếu tá Huỳnh Nguyên Thuận, Phó Đội trưởng Đội Công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an TP.HCM cho biết, ngoài nạn nhân bị mắc kẹt, có 8 người đã kịp thoát ra ngoài - Ảnh: VTC News

Bước đầu xác định có 8 người kịp thời chạy thoát, 1 nữ sinh bị mắc kẹt bên trong, bất tỉnh, được cảnh sát đưa ra ngoài và đưa đi cấp cứu. Nguyên nhân vụ sập bước đầu xác định do vào dịp Tết, cửa hàng nhập hàng về quá nhiều và chất lên kho phía trên gác. Hàng nặng khiến phần kho bị đổ sập xuống phía dưới.

Quá trình cứu hộ gặp nhiều khó khăn do nhiều cây sắt lớn đổ, chắn ngang lối ra vào khu vực có nạn nhân mắc kẹt. Lực lượng chức năng phải mất nhiều công sức để đưa hàng hóa ra ngoài, gia cố công trình để tránh phần phía trên tiếp tục sập.

Cận cảnh hiện trường sập cửa hàng tiện lợi ở TP.HCM khiến một học sinh lớp 9 tử vong - Ảnh 5
Có 8 xe cấp cứu đến hiện trường - Ảnh: VTC News
Cận cảnh hiện trường sập cửa hàng tiện lợi ở TP.HCM khiến một học sinh lớp 9 tử vong - Ảnh 6
Đưa nạn nhân đi cấp cứu - Ảnh: Báo Công an TP.HCM

Đến trưa 18/1, theo thông tin từ VietNamNet, bác sĩ Nguyễn Duy Long, Giám đốc Trung tâm Cấp cứu 115 (TP.HCM), cho biết hiện đơn vị đã đưa 7 xe cấp cứu túc trực tại hiện trường. Vụ việc đã có thiệt hại về người.

Nạn nhân là nữ, học lớp 9. Đến 11h, bác sĩ Nguyễn Duy Long, Giám đốc Trung tâm cấp cứu 115 (TP.HCM) xác nhận nạn nhân trong vụ sập cửa hàng Circle K được đưa tới đơn vị hiện đã tử vong vì bị đa chấn thương.

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