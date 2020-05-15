Thế hệ trẻ và những lý do khao khát ‘đầu quân’ cho một công ty sữa Việt

Năm 2020 là thời điểm mà những bạn trẻ đầu tiên thuộc thế hệ Z (năm sinh từ 1996 đến 2010), bắt đầu tốt nghiệp và đi làm. Đây là thế hệ hiện chiếm 1/7 dân số và sẽ nhanh chóng chiếm 1/4 lực lượng lao động trong tương lai gần. Thế hệ Z sống trong kỷ nguyên cuộc cách mạng 4.0 và sự bùng nổ công nghệ, thông tin và đặc biệt tự tin, ý thức rõ về sở trường cũng như khả năng của bản thân. Họ cũng có nhiều điểm khác biệt so với thế hệ đàn anh Gen X (1970-1985), Gen Y (1986-2000) trong quan điểm về việc làm và lựa chọn nơi làm việc. Tuy nhiên, liên tiếp trong các năm qua, theo kết quả khảo sát của các công ty nghiên cứu thị trường, tổ chức tuyển dụng uy tín thì Vinamilk luôn là nhà tuyển dụng được người lao động các thế hệ X,Y và nay là Gen Z nhắm đến. Vậy đâu là yếu tố giúp Vinamilk là nơi làm việc hấp dẫn đối với cả người lao động có kinh nghiệm, cho đến các bạn trẻ đang đặt những bước đầu tiên trên con đường sự nghiệp?

Đồng thời, Vinamilk cũng thuộc Top 5 nhà tuyển dụng được yêu thích nhất năm 2019 do mạng việc làm và tuyển dụng Career Builder khảo sát. Trong nhiều năm liền, Vinamilk đều giữ vững “phong độ” dẫn đầu trong các đánh giá xếp hạng về nơi làm việc tốt nhất Việt Nam.

Để đạt được các kết quả kinh doanh ấn tượng trong các năm qua thì yếu tố con người luôn là điểm mấu chốt trong chiến lược phát triển của Vinamilk. Ngoài chính sách nhân sự hướng đến người lao động, chế độ đãi ngộ không hề thua kém các công ty nước ngoài, thì việc phát triển và nuôi dưỡng nhân tài chính là “át chủ bài” để Vinamilk vừa đảm bảo được nguồn lực nhân sự chất lượng, vừa phát triển đội ngũ kế thừa trong giai đoạn phát triển mới hướng để đến mục tiêu Top 30 công ty sữa lớn nhất toàn cầu.

Bên cạnh các chương trình đào tạo cho nhân viên về chuyên môn lẫn kỹ năng trong và ngoài nước thì Vinamilk còn có các chiến lược “may đo” để phát triển đội ngũ quản lý, đơn cử như chương trình “Học bổng du học tại Nga toàn phần dành cho sinh viên xuất sắc”. Đầu tư vào chương trình này, Vinamilk đã và đang xây dựng cho mình lực lượng các chuyên gia trẻ trong nhiều lĩnh vực quan trọng như: công nghệ chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa, kiểm định thú y - dịch tễ, tự động hóa dây chuyền công nghệ và sản xuất... Ngoài ra, với chương trình Quản trị viên tập sự (Management Trainee - MT), các ứng viên sẽ được đào tạo về kỹ năng quản lý, năng lực tổ chức, đặc biệt là phát triển tư duy, tầm nhìn lãnh đạo để có đầy đủ năng lực, bản lĩnh trở thành các nhà quản lý cấp trung và cấp cao của Vinamilk. Được biết, Vinamilk đang tiếp tục triển khai chương trình Quản trị viên tập sự (MT) năm 2020.

Anh Nguyễn Quang Thái – Giám đốc Phát triển Hoạt động Cộng đồng Vinamilk chia sẻ tại buổi tập huấn của chương trình sữa học đường

Một điểm nổi bật khác tại Vinamilk chính là cơ hội phát triển sự nghiệp với bệ phóng cho những tài năng trẻ. Anh Nguyễn Quang Thái, Giám đốc Phòng Phát triển hoạt động cộng đồng, một trong những nhân sự trẻ tuổi đang đảm nhiệm vị trí quản lý cấp cao tại Vinamilk cho biết: “Tại Vinamilk, tôi thật sự được “trao quyền”, quyền đề xuất ý tưởng, quyền thực hiện và cả quyền chịu trách nhiệm trong công việc. Vinamilk là một môi trường làm việc chất lượng, các lãnh đạo “dám” đặt niềm tin vào những người trẻ, trao rất nhiều cơ hội nhưng cũng đầy thử thách, nếu tôi không liên tục vận động và tiến lên phía trước, tôi sẽ không thể thực hiện được những cam kết đối với công ty và sẽ là người bị tụt lại phía sau.”

Nhân viên tại các nhà máy, trang trại của Vinamilk đều có điều kiện tiếp cận với các thiết bị, máy móc, công nghệ hiện đại

Văn hóa sáng tạo & sẵn sàng thay đổi - chìa khóa thu hút nhân tài

“Sáng tạo là yếu tố sống còn” là câu nói nổi tiếng của Tổng giám đốc Vinamilk và đây cũng là một trụ cột văn hóa mà Vinamilk xây dựng. Có thể nói, sự phát triển của Vinamilk ngày hôm nay đến từ một quá trình sáng tạo, đổi mới không ngừng nghỉ. Việc chọn chủ để “Thay đổi để tăng trưởng” cho năm 2019-2020 đã cho thấy sức trẻ của một doanh nghiệp gần 45 năm tuổi này. Đầu năm nay, trong thông điệp gửi đến đội ngũ Vinamilk, bà Mai Kiều Liên, Tổng giám đốc Vinamilk đặc biệt đã nhấn mạnh sự sáng tạo, thay đổi cần dựa trên các nền tảng công nghệ kỹ thuật: “Công nghệ sẽ là chìa khóa để Vinamilk thay đổi mạnh mẽ hơn”.

Không chỉ nhiệt huyết trong công việc, những nhân viên trẻ của Vinamilk là hạt nhân tích cực trong những hoạt động vì cộng động, đặc biệt trong dịch bệnh Covid-19 vừa qua

Tại Vinamilk, sáng tạo không chỉ là ý tưởng, mà là giải pháp. Người trẻ thường không thiếu ý tưởng, nhưng làm sao để các ý tưởng đó giải quyết được một bài toán cụ thể, đó là điều họ mong muốn học được từ môi trường làm việc thực tế tại doanh nghiệp. Đây cũng là điều làm nên sự hấp dẫn của thương hiệu Vinamilk đối với thế hệ những người lao động trẻ tuổi trong các cuộc khảo sát gần đây.

Sáng tạo, chấp nhận thử thách và dấn thân là những giá trị của thế hệ lao động trẻ cần được phát huy. Khi các doanh nghiệp khai thác được thế mạnh đó, lực lượng lao động của tương lai này sẽ sẵn sàng để kế thừa và đưa doanh nghiệp đi tiếp trên hành trình mới.

Uy tín và sự phát triển của một thương hiệu quốc gia

Sau 44 năm phát triển, Vinamilk đã xây dựng được chỗ đứng thương hiệu trong nước và là sự bảo chứng cho chất lượng của các sản phẩm trên thị trường quốc tế. Từ việc sở hữu các danh hiệu lớn của quốc gia như Thương hiệu quốc gia, Top 50 doanh nghiệp niêm yết xuất sắc nhất Việt Nam, Công ty có giá trị thương hiệu cao nhất Việt Nam, đến việc “công phá” các bảng xếp hạng uy tín quốc tế như Top 2000 công ty niêm yết xuất sắc toàn cầu (Global 2000 do tạp chí Forbes bình chọn), thuộc Top 50 Doanh nghiệp niêm yết quyền lực nhất Châu Á (Asia300 do Nikkei Asia Review bình chọn), Vinamilk có một “hấp lực” mạnh mẽ đối với những bạn trẻ mong muốn được “nghĩ lớn, làm lớn”. Có thể nói, đưa Công ty vào top 30 công ty sữa lớn nhất thế giới, phát triển một thương hiệu quốc gia vươn tầm thế giới chính là những mục tiêu đầy thách thức nhưng vô cùng hấp dẫn của Vinamilk đối với các bạn trẻ có hoài bão, muốn dấn thân và khẳng định mình trên hành trình này.

Vinamilk dẫn đầu bảng xếp hạng 100 nhà tuyển dụng hấp dẫn nhất Việt Nam năm 2018

Ngày nay, với sự phát triển của internet, công nghệ và giáo dục, khoảng cách về trình độ, kiến thức của người lao động Việt Nam, nhất là thế hệ trẻ, đang dần thu hẹp với các nước phát triển. Việt Nam hoàn toàn có khả năng xây dựng một nguồn nhân lực chất lượng và có khả năng cạnh tranh cao. Chính vì vậy, với cán cân dần nghiêng về những nhà tuyển dụng Việt như Vinamilk trong cuộc chiến thu hút nhân tài, chiến lược xây dựng môi trường làm việc tiên tiến, phù hợp sẽ giúp doanh nghiệp Việt có được nguồn lực nhân sự trẻ, chất lượng cao và đáp ứng yêu cầu của đội ngũ kế thừa. Không chỉ vậy, điều này đang góp phần tạo ra cơ hội cho người trẻ, lực lượng lao động của tương lai, phát triển ngay tại Việt Nam và góp sức đưa những thương hiệu Việt vươn ra thế giới.

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Đây là lần đầu tiên Anphabe thực hiện khảo sát và công bố Thương hiệu nhà tuyển dụng hấp dẫn nhất đối với sinh viên Việt Nam trên quy mô lớn với 23.212 đáp viên thuộc 10 khối ngành từ 93 trường đại học lớn toàn quốc. Vinamilk đã dẫn đầu Top 100 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam trong hai năm liền 2017 và 2018. Việc tiếp tục duy trì ngôi vị số 1 trong 100 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam nhiều năm liền và tiếp tục là Thương hiệu nhà tuyển dụng hấp dẫn nhất đối với sinh viên Việt Nam năm 2020 cho thấy Vinamilk tiếp tục đáp ứng tốt các kỳ vọng về triển vọng nghề nghiệp, môi trường làm việc, thu hút nhân tài và sự bền vững trong chiến lược nhân sự nói chung.

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