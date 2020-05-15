Bị người yêu ném trứng khắp phòng vì đi ăn với chị, cô gái lên mạng hỏi: ‘Nên tha thứ cho anh ta hay dừng lại?’

Xã hội 15/05/2020 11:49

Sau khi mâu thuẫn với người yêu chỉ vì ra ngoài ăn đêm với chị, cô gái đã lên mạng tham khảo ý kiến của mọi người. Hầu hết đều khuyên cô gái nên chia tay để không phải chịu khổ về sau.

Nhiều giờ qua, một cô gái đã chia sẻ câu chuyện mâu thuẫn với người yêu lên Facebook, nhận được sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng.

Theo đó, nguyên nhân dẫn đến tranh cãi là do cô gái đi ăn đêm với chị. Khi về đến phòng, cô chứng kiến cảnh bạn trai dùng trứng ném khắp phòng. Sau đó, cô đã đăng lại câu chuyện của mình lên mạng xã hội, hỏi ý kiến mọi người nên tiếp tục tha thứ hay chia tay người bạn trai này.

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Chỉ vì đi ăn đêm cùng chị gái, cô gái xảy ra mâu thuẫn với người yêu - Ảnh: FB

Cụ thể, cô gái kể lại câu chuyện của mình trong một nhóm trên Facebook: “Mình với bạn trai yêu nhau được gần 6 tháng, cũng định tiến tới hôn nhân nhưng hôm nay mình và anh ta cãi nhau vì một vấn đề không phải lỗi của mình. Đêm qua chị gái mình rủ đi ăn đêm, mình bảo là 2 đứa ra ăn một chút rồi về nhưng anh ta không đi. Mình đi một mình.

Lúc về, anh ta chửi mình đủ kiểu, mình không chấp nên im lặng. Hôm nay mình ở nhà chị về thì thấy cảnh tượng này. Mình có nên tiếp tục tha thứ cho anh ta không hay dừng lại?”.

Kèm theo đó, cô gái còn đăng ảnh, clip ghi lại hình ảnh căn phòng bừa bộn, quần áo, móc treo bừa bãi khắp nơi. Thậm chí, chàng trai này còn dùng trứng ném lên tường, gối của cô gái. Câu chuyện này sau khi được chia sẻ đã gây bão mạng xã hội. Ai nấy đều bức xúc thay cho cô gái bởi việc ra ngoài ăn đêm với chị không đáng để bị đối xử như vậy. 

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Hình ảnh căn phòng của cô gái sau khi bị bạn trai 'tàn phá' - Ảnh: FB

Không ít người cảm thấy may mắn thay cho cô gái vì chỉ mới quen nửa năm và chưa kết hôn. Chính vì vậy, hầu hết chị em phụ nữ đều khuyên cô gái nên chia tay để tránh chịu khổ về sau. Dù hiện tại vẫn chưa có thông tin gì thêm nhưng bài viết trên vẫn đang là chủ đề nóng trên mạng xã hội.

“Mới có nửa năm mà đối xử với bạn như vậy rồi, lấy về thì biết cảnh khổ rồi đó. Khuyên bạn nên suy nghĩ lại đi, đừng để thiệt thân”, K.B bình luận.

“Không hiểu sao làm vậy với người yêu của mình được. Dùng trứng ném vào gối bạn gái đúng là quá đáng chưa từng thấy”, một người dùng mạng xã hội phẫn nộ.

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