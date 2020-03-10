Bị bạn trai đánh tới tấp vì nói lời chia tay, cô gái vẫn tha thứ rồi lên hỏi ‘giờ em phải làm sao đây’

Xã hội 10/03/2020 17:24

Mặc dù bị người yêu bạo hành dã man nhưng cô gái vẫn tha thứ. Sau đó, cô lại lên mạng xã hội hỏi mọi người “giờ em phải làm sao đây”.

Từ trước đến nay, trên các diễn đàn dành cho chị em phụ nữ, nhiều người khuyên các cô gái trẻ nên cẩn thận khi chọn lựa bạn đời. Đặc biệt nếu bị người yêu bạo hành thì nên chấm dứt để khỏi phải khổ về sau. Thế nhưng, dường như các cô gái trẻ vẫn chưa tiếp thu được kinh nghiệm từ người đi trước. Mới đây, một cô gái vừa hỏi mọi người cách giải quyết khi bị bạn trai bạo hành nhưng không muốn chia tay vì quá yêu, gây tranh cãi kịch liệt.

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Mặc dù bị người yêu bạo hành trước mặt nhiều người nhưng cô gái vẫn tha thứ - Ảnh chụp màn hình

Cụ thể, cô gái này chia sẻ trên một diễn đàn: “Em vừa trải qua chuyện khá buồn. Em với ổng quen nhau được 7 tháng, lần đầu tiên em thấy ổng nóng tới mức cầm dao đòi đâm em chỉ vì em lỡ nói chia tay.

Chuyện là em xuống nhà ổng chơi, cùng lúc có bạn của mẹ ổng ghé luôn. Ban đầu cũng vui vẻ bình thường cho tới khi em kêu đừng bấm điện thoại nữa, lo tắm rồi ngồi ăn với cả nhà cho vui. Ổng không nghe đã đành, em chỉ nói vài tiếng mà ổng chửi em trước mặt cả nhà ổng luôn. Rồi em nói anh giữ chút xíu thể diện cho em được không, ổng còn la lớn hơn nữa, xong em tức em có lỡ miệng nói chia tay. Tự nhiên ổng nổi điên lên đập điện thoại rồi cầm dao đòi đâm em. Xong còn túm tóc lôi em đi suýt chút nữa là em đập đầu vô tường rồi.

Vậy mà em vẫn chịu, vẫn ngồi lì 1 chỗ đợi ổng hết giận em mới chịu về. Lý trí em thì nói là bỏ đi, không thể quen 1 người như vậy được, con tim em thì không cho phép. Em thuộc kiểu yêu là yêu bất chấp, lỡ có khổ hay gì cũng ráng chịu. 

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Sau khi tha thứ cho người yêu, cô gái hỏi dân mạng mình nên làm gì - Ảnh minh họa: Internet

Ngồi 1 hồi lâu ổng mới nguôi giận rồi xin lỗi em này nọ các kiểu, em nghe xong em cũng không giận nữa, có phải em quá lụy tình không mọi người. Biết rõ là mình khổ mà vẫn không thể buông được. Giờ em phải làm sao đây”.

Ngay sau khi được chia sẻ, bài viết của cô gái trẻ đã nhanh chóng trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội, nhận được sự chú ý của đông đảo cư dân mạng, đặc biệt là chị em phụ nữ. Hầu hết mọi người đều “từ chối cho ý kiến” vì cảm thấy không thể khuyên ngăn được cô gái này. Tuy nhiên, một số người lên tiếng khuyên "khổ chủ" nên sớm từ bỏ mối quan hệ này để không phải chịu khổ về sau.

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Nhiều ngày qua, đoạn clip cô gái bị hành hung dã man gây xôn xao khắp các diễn đàn Facebook. Hiện cơ quan công an đang điều tra, làm rõ vụ việc.

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