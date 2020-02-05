Cô gái bị 8 thanh niên đánh đập dã man: Bố đau đớn nhận tin con gái nhập viện cấp cứu

Xã hội 05/02/2020 17:25

Nhiều ngày qua, đoạn clip cô gái bị hành hung dã man gây xôn xao khắp các diễn đàn Facebook. Hiện cơ quan công an đang điều tra, làm rõ vụ việc.

Mới đây, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hàm Thuận Nam (Bình Thuận) cho biết đơn vị này đang điều tra vụ việc cô gái bị hành hung dã man bởi 8 thanh niên tại một quán ăn xảy ra trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, đoạn clip đang được lan truyền trên mạng xã hội được trích xuất từ hệ thống camera an ninh của một quán ăn tại thị trấn Thuận Nam, huyện Hàm Thuận Nam. Hình ảnh trong clip cho thấy một cô gái mặc áo đỏ bị một nhóm thanh niên bất ngờ xông vào dùng hung khí tấn công dã man.

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Hình ảnh cô gái bị hành hung dã man trong quán ăn gây xôn xao mạng xã hội - Ảnh cắt từ clip

Sau đó, dù nạn nhân đã ngã xuống nhưng vẫn bị một thanh niên trong nhóm dùng hung khí đánh vào đầu. Theo thông tin trên Pháp luật TP.HCM, nạn nhân là V.K.H (27 tuổi, ngụ thị trấn Thuận Nam). Sau khi bị hành hung dã man, nạn nhân đã được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Được biết nạn nhân bị một vết thương trên đỉnh đầu dài 5cm, đa chấn thương ở vùng tay, chân. 

Cũng theo nguồn tin trên, vụ việc xảy ra vào tối 22/1 tại quán ăn của bố chị H. Sau khi nhận được điện thoại thông báo con gái bị đánh đập dã man, phải vào viện cấp cứu, người bố vô cùng đau xót và đã làm đơn tố cáo gửi đến cơ quan chức năng. Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra, làm rõ.

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