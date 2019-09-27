Thai phụ mang thai 4 tháng bị hàng xóm hành hung đến nhập viện, cơ thể đầy vết bầm tím

Xã hội 27/09/2019 17:11

Vụ việc thai phụ bị hành hung đến mức nhập viện, cơ thể đầy vết bầm tím khiến ai nấy đều vô cùng bức xúc. Được biết, người đánh đập chị N. là hàng xóm của gia đình.

Mới đây, Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 cho biết đơn vị này vẫn đang điều trị cho chị N.T.P.N (sinh năm 1988, trú thôn Tân Lập, xã Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị), hiện đang mang thai ở tháng thứ 4. Nạn nhân nhập viện vì bị hàng xóm hành hung.

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Thai phụ bị hàng xóm hành hung khi ở nhà với 2 con nhỏ và mẹ già - Ảnh: PLO

Cụ thể, vào ngày 24/9 vừa qua chị N. nhập viện trong tình trạng đa chấn thương, hốc mắt phải bị rách, chảy nhiều máu và thâm tím. Bên cạnh đó, vùng cổ, tay của nạn nhân cũng bị thương nặng.

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Những vết thương trên người chị N. do hàng xóm gây ra - Ảnh: NĐT

Theo thông tin trên Người đưa tin, vào khoảng 23 giờ 40 phút ngày 23/9, nghe tiếng la trước cổng nhà, chị N. ra xem thì thấy N.V.T (sinh năm 1988, hàng xóm của chị N.) đứng mắng chửi vì chuyện đường bị lầy lội. Khi chị N. lên tiếng nói lại thì cả hai xảy ra tranh cãi. Sau đó, chị N. đi vào trong thì T. chạy theo dùng tay đấm vào mặt và hành hung. Thấy chị N. bị đánh đập dã man, người nhà và hàng xóm đến can ngăn, lúc này sự việc mới dừng lại. Nhận được thông tin về vụ việc thai phụ bị hành hung, chính quyền địa phương đã nhanh chóng có mặt để lập biên bản và giải quyết sự việc.

Được biết vào thời điểm xảy ra sự việc, chồng nạn nhân đi vắng, chị N. ở nhà với 2 con nhỏ và mẹ ruột.

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Liên quan đến vụ việc chồng tẩm xăng thiêu sống vợ mang thai tại Kon Tum cách đây không lâu, nạn nhân đã tử vong, thi thể được người nhà đưa về lo hậu sự.

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